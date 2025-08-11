Виплати у 10,8 тис. грн — де відкрилась реєстрація на допомогу від УВКБ ООН

Людина тримає гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року програма допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) працює у низці регіонів. Зокрема, поточного тижня подати заявки на виплату фіндопомоги у 10,8 тис. грн можна буде в трьох містах та населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Реєстрація на фіндопомогу в рамках програми буде доступна, зокрема, у місті Ромни Сумської області. Організація виплатить допомогу тим, кому довелося переїжджати через російську агресію. Кожному члену родини передбачена виплата в розмірі 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн за три місяці).

Прийматимуть заявки на фіндопомогу від двох категорій громадян, якщо до цього не мали аналогічної підтримки від інших фондів за минулі три місяці:

від переселенців, яким довелося або виїжджати з дому, або повертатись додому після виїзду (не більш ніж пів року тому);

від громадян, які повернулися з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пріоритетно кошти виплатять переселенцям та біженцям без вищевказаних вимог щодо термінів переміщення за наявності таких категорій вразливості:

родина складається тільки з матері чи батька, які виховують неповнолітніх дітей чи мають людей похилого віку (від 55 років);

домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, які виховують дітей до 18 років;

родина має осіб з тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Також важливо, щоб щомісячний дохід родини на одну особу був нижче 5,4 тис. грн.

Правила реєстрації на грошову допомогу

Фіндопомога від УВКБ ООН буде доступна в м. Ромни за адресою: площа Соборна, 13. Реєстрація у вівторок, 12 серпня, відбудеться за попереднім записом (години роботи: 11:00-15:00).

"Увага! Записатись у чергу на приймання мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних у м.Суми — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в м. Буринь та с. Великий Вистороп Сумської області.

Раніше ми писали, що в Україні дівчата та жінки з інвалідністю можуть взяти участь у грантовій програмі. В межах конкурсу можна буде отримати 10 грантів по 200 тис. грн.

Також ми розповідали, що жінки можуть оформити допомогу від БФ "Жіночі можливості в Україні". Програма передбачає надання коштів до 70 тис. грн.