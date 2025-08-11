Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ ООН — хто з українців отримає у серпні

Грошова допомога УВКБ ООН — хто з українців отримає у серпні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:00
Виплати у 10,8 тис. грн — де відкрилась реєстрація на допомогу від УВКБ ООН
Людина тримає гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року програма допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) працює у низці регіонів. Зокрема, поточного тижня подати заявки на виплату фіндопомоги у 10,8 тис. грн можна буде в трьох містах та населених пунктах Сумської області. 

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Реєстрація на фіндопомогу в рамках програми буде доступна, зокрема, у місті Ромни Сумської області. Організація виплатить допомогу тим, кому довелося переїжджати через російську агресію. Кожному члену родини передбачена виплата в розмірі 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн за три місяці). 

Прийматимуть заявки на фіндопомогу від двох категорій громадян, якщо до цього не мали аналогічної підтримки від інших фондів за минулі три місяці:

  • від переселенців, яким довелося або виїжджати з дому, або повертатись додому після виїзду (не більш ніж пів року тому);
  • від громадян, які повернулися з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пріоритетно кошти виплатять переселенцям та біженцям без вищевказаних вимог щодо термінів переміщення за наявності таких категорій вразливості:

  • родина складається тільки з матері чи батька, які виховують неповнолітніх дітей чи мають людей похилого віку (від 55 років);
  • домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, які виховують дітей до 18 років;
  • родина має осіб з тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Також важливо, щоб щомісячний дохід родини на одну особу був нижче 5,4 тис. грн.

Правила реєстрації на грошову допомогу

Фіндопомога від УВКБ ООН буде доступна в м. Ромни за адресою: площа Соборна, 13. Реєстрація у вівторок, 12 серпня, відбудеться за попереднім записом (години роботи: 11:00-15:00).

"Увага! Записатись у чергу на приймання мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних у м.Суми — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в м. Буринь та с. Великий Вистороп Сумської області.

Раніше ми писали, що в Україні дівчата та жінки з інвалідністю можуть взяти участь у грантовій програмі. В межах конкурсу можна буде отримати 10 грантів по 200 тис. грн

Також ми розповідали, що жінки можуть оформити допомогу від БФ "Жіночі можливості в Україні". Програма передбачає надання  коштів до 70 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації