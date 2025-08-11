Выплата 10,8 тыс. грн — где принимают заявки на помощь от UNHCR Ukraine

Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Организация UNHCR Ukraine принимает заявки на регистрацию на выплаты в еще одном украинском городе в августе 2025 года. Выплаты снова доступны для уязвимых категорий граждан в г. Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба UNHCR Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе помощи

В рамках программы глобальной межправительственной организации UNHCR Ukraine, которая посвящает свою деятельность защите беженцев и внутренне перемещенных лиц, можно получить 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи.

Обращаться в пункты сбора данных можно, если у семьи:

Доход не превышает сумму в 5,4 тыс. грн на человека. Принадлежит к следующим категориям и имеет один из критериев уязвимости:

внутренние переселенцы (с перемещением в течение предыдущих полгода в пределах Украины), которые не участвовали в программе денежной помощи ранее (последние три месяца);

граждане, которые вернулись домой после вынужденного переезда в пределах Украины или за границу в связи с военными действиями, начиная с 24 февраля 2022 года, и не имели аналогичную финпомощь (предыдущие три месяца).

Среди критериев уязвимости:

в семье есть только отец или мать с одним и более несовершеннолетними детьми (до 18 лет) или лицами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет)/лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми в возрасте до (до 18 лет);

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Как получить денежную помощь в Запорожье

Если человек подпадает под требования программы, то может получить консультацию в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 (понедельник-пятница с 9:00 до 15:00).

Также можно узнать по номеру телефона: 063 182 68 96 (каждую среду в период с 9:00 до 15:00).



Записаться на программу денежной помощи можно, заполнив онлайн-анкету (открывают по понедельникам в 10:00).

Ранее мы писали, что УВКБ ООН принимает заявки на выплату помощи в 10,8 тыс. грн в Сумской области. Регистрация будет доступна в трех населенных пунктах.



Также мы рассказывали, что в августе граждане могут принять участие в проекте "REMARKET" на развитие бизнеса. В его рамках предоставят до 5,6 тыс. долларов на реализацию планов.