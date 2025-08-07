Відео
Головна Фінанси Українцям доступна фіндопомога до 5,6 тис. доларів — деталі

Українцям доступна фіндопомога до 5,6 тис. доларів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:00
Виплати до 5,6 тис. доларів — де триває реєстрація українців у програмі допомоги
Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у серпні 2025 року можуть зареєструватися у проєкті "REMARKET", що передбачає надання допомоги на розвиток власної справи. В його рамках можна буде отримати до 5,6 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Благодійного фонду "Карітас Донецьк у м. Дніпро".

Читайте також:

Хто отримає до 5,6 тис. доларів на бізнес

Йдеться про проєкт під назвою "Відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення" (REMARKET). Він покликаний підтримати розвиток підприємництва під час війни.

Громадянам буде доступне навчання та можливість отримати бізнес-грант на розвиток власної справи до 237 тис. грн (до оподаткування), що в еквіваленті дорівнює 5,6 тис. доларів.

Взяти участь можна тим, хто проживає в таких регіонах:

  • Дніпропетровська область;
  • Одеська область;
  • Львівська область;
  • Хмельницька область;
  • Івано-Франківська область.

Йдеться про тих, хто займається такими напрямками:

  • Бджільництвом;
  • Швейною промисловістю;
  • Пекарством.

Тобто, заявки можуть подавати представники мікро-, малого або середнього бізнесу у разі реєстрації від шести місяців з вищевказаних областей, якщо підпадають під відповідні напрямки бізнес-діяльності.

допомога українцям
Ілюстрація. Джерело: Карітас

Як подати заявку на участь програмі 

Організатори зазначають, що в разі відповідності вимогам, всі охочі можуть подати заявки. Реєстрація триватиме до 14 серпня 2025 року включно. Для цього треба заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Деталі щодо реалізації проєкту можна уточнити у будні з 9:00 до 16:00 за контактами:

  • (099) 684 05 74;
  • (050) 406 62 82.

Раніше ми писали, що до кінця серпня 2025 року в одному з міст громадяни можуть долучитися до програми допомоги у 1,2 тис. грн. Кошти нададуть тільки вразливим категоріям.

Також розповідали про те, де УВКБ ООН приймає заявки на виплати. Йдеться про тримісячну підтримку переселенців та біженців загальною сумою в 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
