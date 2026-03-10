Відео
Україна
Відео

Головна Фінанси UNHCR дасть людям з інвалідністю майже 11 000 грн

UNHCR дасть людям з інвалідністю майже 11 000 грн

Дата публікації: 10 березня 2026 08:00
Виплати у майже 11 000 грн — хто наділений правом оформити допомогу від UNHCR
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Мешканці однієї з громад, що постраждали від негативних наслідків війни, можуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine, що представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати можуть оформити вразливі групи людей, зокрема, люди з інвалідністю. 

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення пресслужби представництва.

Читайте також:

Хто наділений правом оформити фіндопомогу від UNHCR

Оформлення виплат від UNHCR Ukraine доступне деяким мешканцям Конотопської громади Сумської області. За правилами, грошову допомогу надають двом групам населення, життя яких змінилося через війну. Йдеться про переселенців, у яких є офіційний статус, отриманий за попередні шість місяців, та біженців, які приїхали з іншої країни додому.

Серед інших умов права на фіндопомогу:

  • відсутня грошова допомога від організацій за останні три місяці;
  • сукупний дохід не перевищує 6 300 грн на кожного в родині. 

Окрім того, громадяни повинні мати хоча б один з наступних критеріїв вразливості:

  1. Сім'ї, де є тільки матір/батько, які самі виховують дітей до 18 років/є громадяни на утриманні, віком понад 55 років;
  2. Громадяни, яким більш ніж 55 років, які самі займаються господарством;
  3. Одинокі люди (від 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;
  4. Родини, де є громадяни з особливими потребами у вигляді інвалідності/різних хвороб.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі 

Організатори зазначають, що отримати фіндопомогу жителі  Конотопської громади зможуть 10 березня, зателефонувавши за номером, що працює за графіком у будні з 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.  

"До уваги мешканців Конотопської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Конотоп на 10 березня 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.", — повідомили у представництві.

Претендентам нададуть по майже 11 000 грн (3 600 тис. грн/міс. для кожного з розрахунком на три місяці). Кошти перерахують на банківські рахунки заявника.

Також потрібно підготувати документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • документ з посвідченням законної опіки над дитиною (за потреби);
  • посвідчення/медичні довідки;
  • номер банківського рахунку.

Яка ще є допомога для переселенців навесні

Також Global Empowerment Mission Ukraine надає допомогу у розмірі 2 000 грн щокварталу для внутрішніх переселенців, які раніше мешкали у Соледарській громаді. 

Зареєструватися у програмі можуть виключно вразливі групи громадян: особи похилого віку від 60 років, громадяни з інвалідністю І-ІІ груп, багатодітні родини, рідні загиблих військових.  

Заявки приймають кожен день, крім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00. Можна відкрити картки для виплат на базі Центру підтримки за адресою: Дніпро, пр-т Героїв, 30-Д.  

Раніше ми писали, що БО "Карітас-Спес Україна" реалізує програму підтримки сільського господарства. В її рамках громадяни можуть отримати майже 1 500 доларів фінансового гранту. 

Також розповідали, хто з громадян може отримати виплати від ЮНІСЕФ. У програмі можуть взяти родини, у яких є діти з інвалідністю чи малозабезпечені.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
