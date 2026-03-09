Виплати від Карітас — хто і де може отримати фінансові гранти до 1 500 доларів

Чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" приймає заявки на програму з підтримки фермерства, що передбачає надання фінансових грантів. В її рамках громадяни зможуть оформити виплати до майже 1 500 доларів.

Про це йдеться у повідомленні організаторів, розповідають Новини.LIVE.

Хто отримає фінансові гранти до 1 500 доларів

Як зазначається, йдеться про відкриття попередньої реєстрації на проєкт "AGRO для внутрішніх переселенців на Волині.

"Запрошуємо Вас заповнити форму попередньої реєстрації для участі у проєкті "AGRO — покращення продовольчої безпеки серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області", — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає надання підтримки сільському господарству та тваринництву. На отримані кошти можна буде придбати насіння, добрива, корми, ветпослуги, молодняк тварин, інструменти чи зробити ремонт.

Претенденти на допомогу мають відповідати таким умовам програми:

мати статус внутрішньо переселенця;

досвід у галузі рослинництва/тваринництва;

дохід родини залежить від агродіяльності;

частковий продаж с/г продукції (необов'язково);

доступ до землі (від 0,15 до 2 га);

відсутня подібна допомога за останні пів року;

немає реєстрації як ФОП та відсутній аграрний бізнес.

Як взяти участь у програмі та розмір допомоги

За умовами БО "Карітас-Спес Україна", громадяни зможуть отримати гранти на основі індивідуального виробничого плану у таких розмірах:

На рослинництво — до 55 000 грн (1 240 доларів); На тваринництво — до 65 000 грн (1 470 доларів).

Для здійснення попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Яка ще українцям доступна допомога від Карітас

Також відкрита попередня реєстрація на програму REMARKET з надання підтримки мікро- та малим підприємцям. Йдеться про друге коло реалізації програми у трьох регіонах. Організатори інвестують у стабільність та розвиток представників підприємництва.

Серед основних вимог для участі у програмі — офіційна реєстрація не менше шести місяців.

Для того, щоб отримати грант у понад 5 400 доларів, необхідно подати онлайн-заявку. Їх можна буде подавати до 20 березня поточного року.

Раніше ми писали, хто з українців може оформити допомогу від ЮНІСЕФ. Відповідна програма розрахована на родини, які мають дітей з інвалідністю та є малозабезпеченими.

Також розповідали, що 9 березня УВКБ ООН надасть фіндопомогу жителям однієї з громад у Сумській області. Кожному в родині можна буде оформити виплату у майже 11 000 грн.