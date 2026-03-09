Виплати від ЮНІСЕФ — хто з українців зможе оформити допомогу у березні

Жінка з підлітком, гроші. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні поточного року жителі однієї з прифронтових областей мають можливість зареєструватися у програмі допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. У її рамках фінансову підтримку зможуть отримати родини, яким необхідна допомога на базові життєві потреби.

Про це поінформував пресцентр однієї з громад, пишуть Новини.LIVE.

Хто з українців може оформити допомогу від ЮНІСЕФ

За оприлюдненою інформацією міської ради, у березні у місті Богодухів Харківської області ЮНІСЕФ реалізує програму з надання грошової допомоги для вразливих категорій домогосподарств, які мають дітей.

Відповідна програма розрахована на родини, які мешкають у межах Богодухівської громади та мають такий вид вразливості:

У родині є діти з інвалідністю; Сім'я з дітьми є малозабезпеченою.

Як зареєструватися на виплати допомоги

За повідомленням міськради, українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги від ЮНІСЕФ у такі дати: 9, 10 та 11 березня.

Пункти реєстрації працюють за такими адресами: вул. Молодіжна, 7 (кабінет №1 — для малозабезпечених, кабінет №5 — для родин з дітьми з інвалідністю). Графік роботи: 09:00 — 12:00 та 13:00 — 15:00.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів (оригінали та копії):

український паспорт;

ідентифікаційний код одного з батьків;

довідки про статус малозабезпеченої родини (копія);

посвідчення дитини з інвалідністю (копія);

довідка з реквізитами банківського рахунку для нарахування грошей (формат IBAN).

Де ще доступна фінансова допомога навесні

Також українські громадяни можуть оформити допомогу у розмірі близько 5 400 доларів. Йдеться про програму "REMARKET", що реалізують у таких містах:

Вінниця;

Житомир;

Миколаїв.

Допомога передбачається для мікро- та малих підприємців, які продовжують працювати під час війни та хочуть розширитися у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство, а також у суміжних напрямках.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати попередню онлайн-заявку.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН надасть допомогу мешканцям однієї з громад на Сумщині. Кожному в родині заявника можна буде отримати по 10 800 грн.

Також розповідали, що в одному з регіонів діє програма з надання допомоги для сільського господарства. Вона стала можливою завдяки фінансуванню Норвегії.