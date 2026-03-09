Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога ЮНІСЕФ — як і де можна отримати українцям

Грошова допомога ЮНІСЕФ — як і де можна отримати українцям

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 11:00
Виплати від ЮНІСЕФ — хто з українців зможе оформити допомогу у березні
Жінка з підлітком, гроші. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні поточного року жителі однієї з прифронтових областей мають можливість зареєструватися у програмі допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. У її рамках фінансову підтримку зможуть отримати родини, яким необхідна допомога на базові життєві потреби.

Про це поінформував пресцентр однієї з громад, пишуть Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто з українців може оформити допомогу від ЮНІСЕФ

За оприлюдненою інформацією міської ради, у березні у місті Богодухів Харківської області ЮНІСЕФ реалізує програму з надання грошової допомоги для вразливих категорій домогосподарств, які мають дітей.

Відповідна програма розрахована на родини, які мешкають у межах Богодухівської громади та мають такий вид вразливості:

  1. У родині є діти з інвалідністю;
  2. Сім'я з дітьми є малозабезпеченою.

Як зареєструватися на виплати допомоги

За повідомленням міськради, українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги від ЮНІСЕФ у такі дати: 9, 10 та 11 березня.

Пункти реєстрації працюють за такими адресами: вул. Молодіжна, 7 (кабінет №1 — для малозабезпечених, кабінет №5 — для родин з дітьми з інвалідністю). Графік роботи: 09:00 — 12:00 та 13:00 — 15:00.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів (оригінали та копії):

  • український паспорт;
  • ідентифікаційний код одного з батьків;
  • довідки про статус малозабезпеченої родини (копія);
  • посвідчення дитини з інвалідністю (копія);
  • довідка з реквізитами банківського рахунку для нарахування грошей (формат IBAN).

Де ще доступна фінансова допомога навесні

Також українські громадяни можуть оформити допомогу у розмірі близько 5 400 доларів. Йдеться про програму "REMARKET", що реалізують у таких містах:

  • Вінниця;
  • Житомир;
  • Миколаїв.

Допомога передбачається для мікро- та малих підприємців, які продовжують працювати під час війни та хочуть розширитися у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство, а також у суміжних напрямках.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати попередню онлайн-заявку.  

Раніше ми писали, що УВКБ ООН надасть допомогу мешканцям однієї з громад на Сумщині. Кожному в родині заявника можна буде отримати по 10 800 грн

Також розповідали, що в одному з регіонів діє програма з надання допомоги для сільського господарства. Вона стала можливою завдяки фінансуванню Норвегії.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації