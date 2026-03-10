Выплаты в почти 11 000 грн — кого наделили правом получить помощь от UNHCR

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 10 марта, UNHCR Ukraine, представляющая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, окажет финансовую помощь для жителей одной из общин, пострадавших от негативных последствий войны. Деньги могут оформить исключительно уязвимые группы людей, в частности, люди с инвалидностью.

Кто наделен правом оформить финпомощь от UNHCR

Оформление выплат от UNHCR Ukraine доступно некоторым жителям Конотопской общины Сумской области. По правилам, денежную помощь оказывают двум группам населения, жизнь которых изменилась из-за войны. Речь идет о переселенцах, у которых есть официальный статус, полученный за предыдущие шесть месяцев, и беженцах, которые приехали из другой страны домой.

Среди других условий права на финпомощь:

отсутствует денежная помощь от организаций за последние три месяца;

совокупный доход не превышает 6 300 грн на каждого в семье.

Кроме того, граждане должны иметь хотя бы один из следующих критериев уязвимости:

Семьи, где есть только мать/отец, которые сами воспитывают детей до 18 лет/есть граждане на содержании, старше 55 лет; Граждане, которым более 55 лет, которые сами занимаются хозяйством; Одинокие люди (от 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей; Семьи, где есть граждане с особыми потребностями в виде инвалидности/различных болезней.

Размер помощи и как принять участие в программе

Организаторы отмечают, что получить финпомощь жители Конотопской громады смогут 10 марта, позвонив по телефону, который работает по графику в будни с 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 10 марта 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38.", — сообщили в представительстве.

Претендентам предоставят по почти 11 000 грн (3 600 тыс. грн/мес. для каждого с расчетом на три месяца). Средства перечислят на банковские счета заявителя.

Также нужно подготовить документы:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении;

документ с удостоверением законной опеки над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинские справки;

номер банковского счета.

Какая еще есть помощь для переселенцев весной

Также Global Empowerment Mission Ukraine оказывает помощь в размере 2 000 грн ежеквартально для внутренних переселенцев, которые ранее жили в Соледарской громаде.

Зарегистрироваться в программе могут исключительно уязвимые группы граждан: лица пожилого возраста от 60 лет, граждане с инвалидностью I-II групп, многодетные семьи, родные погибших военных.

Заявки принимают каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00. Можно открыть карты для выплат на базе Центра поддержки по адресу: Днепр, пр-т Героев, 30-Д.

Ранее мы писали, что БО "Каритас-Спес Украина" реализует программу поддержки сельского хозяйства. В ее рамках граждане могут получить почти 1 500 долларов финансового гранта.

Также рассказывали, кто из граждан может получить выплаты от ЮНИСЕФ. В программе могут принять семьи, у которых есть дети с инвалидностью или малообеспеченные.