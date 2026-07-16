Ощадбанк дав можливість заощадити на поштових послугах: як отримати знижку у 20%

Працівниця Укрпошти, картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Укрпошта. Коллаж: Новини.LIVE

До кінця липня 2026 року клієнтам держфінустанови "Ощадбанк" надано можливість заощадити на поштових сервісах. У рамках дії програми громадяни зможуть отримати знижки на доставку посилок від національного поштового оператора "Укрпошта".

Про те, які банк гарантує знижки, розповідає видання Новини.LIVE.

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Як клієнтам Ощадбанку заощадити на поштових послугах

Згідно з інформацією фінустанови, протягом поточного місяця всі власники карток Ощадбанку мають можливість не переплачувати за сервіси з доставки від Укрпошти.

У рамках програми поштовий оператор надаватиме клієнтам держфінустанови промокод 0010-1664-8385, що гарантуватиме знижки під час оформлення відправлень.

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Відповідно до умов акції, йдеться про гарантовану миттєву знижку у 20% від вартості. А саме:

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Від тарифу "Базовий"; Від тарифу "Пріоритетний".

За даними Укрпошти, тариф "Базовий" передбачає найбільш економічний варіант на ринку поштових перевезень посилок. Вартість доставки приблизно на 20% дешевша за "Експрес", однак терміни пересилання на одн-два дні довші. Водночас, оголошена цінність (оцінка посилок) не є обов'язковою.

Тариф "Пріоритетний" опрацьовують пришвидшено та відправляють у найкоротші терміни. Йдеться про доставку по Україні з оптимальним співвідношенням ціна-якість. На вартість доставки вливає розмір посилки та відстань.

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Тарифи на пересилання. Джерело: Укрпошта

Акційна програма охоплює відправлення усіх видів посилок по Україні, окрім пересилання документів.

"Акція діє для посилок в Україні (Екпрес, Стандарт). Акція не діє для доставки документів та міжнародних відправлень", — йдеться у повідомленні.

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Як взяти участь в акції від Ощадбанку

Клієнти банку, які бажають скористатися знижкою від поштового оператора "Укрпошта", повинні виконати кілька кроків під час оформлення відправленя. А саме:

назвати оператору відділення промокод 0010-1664-8385 на знижку;

розрахуватися будь-якою карткою Ощадбанку за послуги з доставки Укрпошти;

миттєво отримати знижку у 20%.

У фінустанові зауважили, що промокод діятиме до 31 липня 2026 року. Скористатися ним можна буде необмежену кількість разів.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть також не переплачувати під час процедури поповнення рахунків. Є кілька варіантів для таких операцій без стягнення комісії. Зокрема, внесення коштів на картку можливе через термінали банку, "Ощад 24" та через банківську касу.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Ощадбанку запустили програму, що передбачає надання грошових бонусів за один з варіантів поповнення карток. Скористатися такою можливістю можна до кінця липня. Йдеться про поповнення в терміналах EasyPay. Максимальна сума кешбеку сягатиме 500 грн.

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