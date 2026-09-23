Укрпошта объявила об изменениях в работе отделений: как будут принимать и выдавать посылки

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Клиентам Укрпошти в городских отделениях теперь не придется стоять в общей очереди, если они пришли отправить или забрать посылку. Для таких операций введено приоритетное обслуживание через "экспресс-окна". Новый порядок уже действует в более чем 90% отделений с несколькими операционными окнами и должен сократить время ожидания клиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение генерального директора Укрпошти Игоря Смилянского в Telegram.

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Посылки будут принимать вне очереди

В Укрпоште пояснили, что первым приоритетом в городских отделениях станет прием посылок. То есть клиенты, пришедшие именно для отправки посылки, смогут воспользоваться специальным окном без ожидания в общей очереди.

Вторым приоритетом станет выдача посылок. Их также будут обслуживать вне очереди.

В компании отметили, что соответствующие инструкции уже получили более 90% городских отделений, где работает более одного операционного окна. Речь идет о работе "Экспресс-окон".

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Почему Укрпошта изменила порядок

Причина нововведения — воздушные тревоги, из-за которых рабочее время отделений может сокращаться. Если посылку не успеть принять до объявления тревоги, ее отправка может перенестись на следующий день.

В Укрпоште привели пример с доставкой из Киева в Одессу. Чтобы посылка прибыла в Одессу на следующий день, ее нужно вовремя принять, отсортировать и погрузить в автомобиль. На каждом этапе может возникнуть задержка из-за воздушной тревоги.

Поэтому компания стремится как можно быстрее принимать отправления. Если посылку успели оформить до начала тревоги, она может продолжить свой путь даже в то время, когда само отделение уже не работает с клиентами.

В то же время официальные нормативные сроки доставки зависят от вида отправления и конкретного маршрута. Например, Укрпошта отмечает, что для части приоритетных отправлений предельное время приема влияет на то, будет ли отправление считаться принятой в этот рабочий день.

Выдача посылок также будет приоритетной

Вторым приоритетом станет выдача уже доставленных посылок. В Укрпоште объясняют это не только желанием сократить время ожидания клиентов.

Компания также стремится к тому, чтобы отправления как можно меньше времени находились в отделениях, особенно в условиях военных рисков. По словам Укрпошти, даже если в случае потери посылки во время обстрела ее стоимость будет компенсирована, деньги не всегда могут заменить получателю важную или личную вещь.

Таким образом, новый порядок должен помочь быстрее как отправлять посылки, так и забирать их из отделений.

Изменится ли порядок во время воздушной тревоги

В Укрпоште подчеркнули, что правила работы во время "желтой" и "красной" воздушной тревоги пока не меняются.

То есть новый приоритет касается именно очередности обслуживания клиентов, а не правил безопасности во время тревоги.

Ранее Укрпошта уже разъясняла правила работы отделений во время "желтых" тревог, в частности в отношении получения посылок, пенсий и других услуг.

Что будет дальше

Следующим шагом Укрпошта планирует запускать станции самообслуживания и увеличивать количество почтоматов. Это должно позволить проводить часть операций без участия сотрудника операционного окна.

Отдельно компания готовит предложения по учету специфики работы почтового оператора в зимний период.

Для клиентов главное изменение уже сейчас очевидно: если в городском отделении есть несколько операционных окон, отправка и получение посылок будут иметь приоритет над другими операциями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на чеках Укрпошты начали печатать больше персональных данных клиентов. Речь идет, в частности, об ФИО, налоговом номере, а при оплате картой — о полном номере банковской карты. В компании советуют не оставлять такие квитанции без присмотра и утилизировать их дома.

Также Новини.LIVE писали о том, как клиенты Ощадбанка могли получить скидку 20% на услуги Укрпошты. Акция распространялась на отправку посылок по Украине, а для получения скидки нужно было назвать промокод и расплатиться картой Ощадбанка. Программа действовала до 31 июля 2026 года.