Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українців попередили про нові чеки Укрпошти: які персональні дані тепер друкують на квитанціях

Українців попередили про нові чеки Укрпошти: які персональні дані тепер друкують на квитанціях

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 15:43
На квитанціях Укрпошти з серпня з'явилися персональні дані українців: що потрібно знати
Жінка читає квитанції, вивіска Укрпошти. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви сплачуєте комуналку на Укрпошті, то не поспішайте викидати чек у першу ж урну. Тепер він містить не лише інформацію про платіж, а й ваші персональні дані: повне ім'я, податковий номер, а під час оплати карткою — навіть повний номер банківської картки. В Укрпошті пояснюють, що це вимога Національного банку України і вже просять державу переглянути ці правила.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.

Які дані тепер друкують на чеках

Відтепер під час оплати комунальних послуг, післяплати, переказів чи інших фінансових операцій на паперовій квитанції можуть бути зазначені:

  • повне прізвище, ім'я та по батькові платника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • повний номер банківської картки — якщо оплата здійснювалася карткою або через її поповнення.

Такі правила почали діяти з 1 серпня.

Чому Укрпошта почала це робити

У компанії пояснюють, що виконують вимоги Національного банку України, які є обов'язковими для всіх надавачів фінансових послуг — банків, поштових операторів та інших установ, що проводять платежі.

Читайте також:

Водночас в Укрпошті підкреслюють, що категорично не підтримують такий підхід і вважають, що друкувати настільки детальну інформацію на паперових чеках небезпечно.

Чим це загрожує

В Укрпошті наголошують, що через їхні відділення проходить значна частина комунальних платежів, особливо у невеликих містах і селах.

Багато людей, особливо пенсіонери, роками зберігають паперові чеки вдома як підтвердження оплати. Якщо ж такі квитанції містять повний номер картки та податковий номер, існує ризик потрапляння персональних даних до сторонніх осіб.

Саме тому компанія вже звернулася до:

  • Національного банку;
  • Кабінету Міністрів;
  • Верховної Ради;
  • Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Оператор пропонує залишити детальні персональні дані лише в електронних системах, а на паперових чеках друкувати мінімум інформації або приховувати її частину.

Чи потрібно повторно повідомляти свої дані

Якщо клієнт уже раніше надавав Укрпошті свій податковий номер — наприклад, під час отримання соціальних виплат, "Зимової підтримки", енергоощадних ламп чи інших послуг — повторно повідомляти його не потрібно. Якщо ж таких даних у системі немає, оператор попросить надати їх один раз.

Що радять робити після оплати

Укрпошта рекомендує не залишати чеки без нагляду. Якщо паперова квитанція більше не потрібна, її радять утилізувати вдома, а не викидати у смітник біля відділення. При цьому вся інформація про проведені платежі зберігається в електронному вигляді.

Як це працює в інших країнах

В Укрпошті звертають увагу, що міжнародна практика значно суворіше захищає персональні дані. Наприклад:

  • у США закон FACTA не дозволяє друкувати повний номер банківської картки на чеках;
  • у країнах Європейського Союзу діє принцип мінімізації персональних даних, який передбачає використання лише тієї інформації, яка справді необхідна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нова пошта змінила графік роботи відділень в обласних центрах. З 1 серпня клієнти можуть отримувати та відправляти посилки раніше — відділення відкриватимуться з 08:00.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити частину послуг Нафтогазу у відділеннях Нової пошти. Перелік сервісів розширили і клієнтам стали доступні оновлення персональних даних та переоформлення особового рахунку після купівлі нерухомості.

Укрпошта персональні дані квитанція
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації