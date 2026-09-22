Укрпошта передає дані про післяплату: що це означає для продавців

Укрпошта. Фото: Новини.LIVE

Українців, які продають речі через поштові сервіси, очікує новий рівень контролю за грошовими операціями. З 1 серпня Укрпошта вказує РНОКПП у паперових квитанціях за післяплату. Податковий адвокат заявляє, що інформація про такі платежі вже може потрапляти до податкової.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 7eminar.

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Що змінилося в Укрпошті

З 1 серпня 2026 року в паперових квитанціях Укрпошти під час отримання відправлень із післяплатою зазначають РНОКПП платника. Також у документах можуть вказуватися інші персональні дані, зокрема ім'я та номер банківської картки. Укрпошта пояснювала, що ці зміни пов'язані з вимогами Національного банку до платіжних документів.

Тобто під час оплати посилки з післяплатою операція тепер містить більше інформації про людину, яка здійснює платіж.

Для покупця це не означає появу нового податку. Якщо людина придбала товар і заплатила за нього, сам факт такої покупки не робить її платником податку.

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Чи передає Укрпошта інформацію податковій

Саме це питання стало причиною нового обговорення.

Податковий адвокат Богдан Янків заявив, що з 1 серпня Укрпошта почала передавати до податкової дані про платежі за відправлення, зокрема операції з післяплатою. За його словами, поштовий оператор має інформацію про податкові номери учасників платежу, а податківці можуть аналізувати такі операції.

Водночас це важливо правильно трактувати: наявність інформації про платіж не означає, що з кожної отриманої післяплати автоматично доведеться сплачувати податок.

За словами адвоката, податкова може звертати увагу насамперед на характер та обсяги операцій. Він також зазначає, що вже бачив звернення податківців щодо оборотів через NovaPay і очікує аналогічних ситуацій щодо Укрпошти. Це позиція експерта, а не повідомлення ДПС про автоматичне оподаткування всіх післяплат.

Кому з продавців варто бути уважнішими

Найбільше зміни можуть цікавити людей, які регулярно продають товари та отримують за них гроші через післяплату.

Наприклад, якщо українець час від часу продає власний старий телефон, одяг, меблі або побутову техніку, така операція сама по собі не означає, що людина веде бізнес.

Інша ситуація, коли продавець постійно відправляє товари, отримує післяплату та фактично заробляє на перепродажі. У такому випадку регулярні надходження можуть привернути більше уваги, адже йдеться вже не про випадковий продаж особистої речі, а про систематичне отримання доходу.

Тому продавцям, які регулярно користуються післяплатою, варто мати документи або інші підтвердження, які пояснюють походження коштів та характер продажів.

Чи потрібно платити податок з продажу старих речей

Сам по собі продаж власної вживаної речі через післяплату не означає автоматичної сплати податку.

Наприклад, людина продала свій старий ноутбук за 10 000 грн і отримала гроші післяплатою. Наявність цієї операції в платіжних даних не перетворює її автоматично на підприємця.

Водночас систематичний продаж товарів з метою отримання прибутку — інша ситуація. Тут уже можуть виникати питання щодо підприємницької діяльності та декларування доходів.

Що це означає для покупця

Для людини, яка просто купує товар через Укрпошту, головна зміна полягає у способі оформлення платежу.

Під час операції з післяплатою РНОКПП зазначається у паперовій квитанції. Тому покупцю не варто лякатися самого факту фіксації податкового номера — це не означає, що йому нарахують податок за придбаний товар.

Фактично податкове питання виникає не через те, що людина витратила гроші на покупку, а через можливий дохід того, хто ці гроші отримав.

Що робити продавцям

Якщо людина продає власні речі час від часу, достатньо зберігати інформацію про такі продажі та розуміти, що платіж залишає цифровий слід.

Якщо ж продажі стали регулярними, варто перевірити, чи не має така діяльність ознак підприємницької та які податкові зобов'язання можуть виникати.

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