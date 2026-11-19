Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

В Україні для ветеранів та учасників бойових дій запрацювали нові знижки від Укрпошти. Тепер вони можуть набагато менше платити за відправлення посилок, зокрема до прифронтових регіонів. Спеціальні пропозиції також діють для міжнародної доставки та купівлі медикаментів. Скористатися ними можна щомісяця, але кількість пільгових відправлень обмежена.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Укрпошти.

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Які знижки Укрпошта дає ветеранам

Укрпошта розширила програму "Захист+", завдяки якій ветерани та учасники бойових дій можуть економити на поштових послугах і ліках. Найбільша знижка стосується відправлень до прифронтових областей. За спеціальним тарифом "Пріоритетний" посилку вагою до 30 кг можна відправити лише за 1 гривню.

Пропозиція діє для посилок, які відправляють до або з шести областей:

Сумської;

Харківської;

Донецької;

Запорізької;

Херсонської;

Дніпропетровської.

Якщо оформити посилку онлайн, доставка коштуватиме 1 гривню. Якщо робити це безпосередньо у відділенні, доведеться заплатити ще 5 гривень. Щомісяця за таким тарифом можна відправити три посилки.

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Скільки можна заощадити на доставці Україною та за кордон

Спеціальні умови діють і для звичайних відправлень, які не підпадають під тариф за 1 гривню. Учасникам програми доступна знижка 25% на доставку. Щомісяця можна скористатися нею для:

трьох відправлень територією України;

трьох міжнародних відправлень.

Внутрішні та міжнародні відправлення мають окремі ліміти. Ветеран може протягом одного місяця отримати знижку і на три посилки Україною, і на три посилки за кордон.

Які знижки на ліки пропонує Укрпошта

Ще одна перевага програми стосується купівлі медикаментів. Ветерани та учасники бойових дій можуть замовляти ліки через сервіс "Укрпошта.Аптека" зі знижкою від 30%. Пропозиція діє для онлайн-купівлі медикаментів.

Як ветеранам отримати знижки від Укрпошти

Скористатися спеціальними тарифами можуть ветерани та учасники бойових дій, які зареєстровані в застосунку "Захист+". Для отримання пільги потрібно:

Авторизуватися в застосунку "Захист+". Обрати потрібну пропозицію від Укрпошти. Згенерувати спеціальний штрихкод або промокод. Показати штрихкод працівнику поштового відділення під час оформлення послуги. Для онлайн-пропозицій потрібно скористатися відповідним промокодом.

На кожну з доступних пропозицій передбачено до трьох промокодів на місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові послуги Укрпошти. НБУ видав компанії ліцензію на валютний еквайринг, тож вона зможе приймати карткові платежі під час валютних операцій. Однак для запуску нових сервісів Укрпошті ще потрібно підготувати технічну інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, які можливості з'явилися в застосунку Укрпошти. Тепер зі смартфона можна оплатити посилку й післяплату, змінити отримувача або перенаправити відправлення на інше відділення. Також доступне продовження терміну зберігання, але після безкоштовного періоду за цю послугу доведеться платити.