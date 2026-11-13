Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України надав дозвіл Укрпошті на валютний еквайринг. Тепер компанія зможе не лише переказувати кошти без відкриття рахунку, а й надавати послуги з приймання платежів за допомогою платіжних карток та інших інструментів. НБУ замінив попередню ліцензію на нову, яка передбачає ширший перелік валютних операцій.

Про це повідомив сайт "Мінфін", передають Новини.LIVE.

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Що відомо про нову ліцензію Укрпошти

Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які дозволено здійснювати АТ "Укрпошта". Відповідне рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Регулятор відкликав попередню ліцензію компанії, яка дозволяла проводити лише валютні перекази без відкриття рахунку. Натомість Укрпошта отримала новий дозвіл із ширшим переліком послуг.

Що означає дозвіл на валютний еквайринг

Еквайринг — це послуга, яка дає змогу приймати оплату за допомогою банківських карток та інших платіжних інструментів. У випадку Укрпошти йдеться про можливість проводити такі операції в межах валютних послуг.

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Нова ліцензія розширює можливості компанії щодо обслуговування безготівкових платежів, пов'язаних із валютними операціями.

Це створює основу для розвитку додаткових платіжних сервісів. Зокрема, Укрпошта зможе приймати платежі картками в межах операцій, на які поширюється її дозвіл.

Водночас отримання ліцензії не означає, що всі нові послуги запрацюють одразу. Для їх запуску компанії потрібно підготувати технічну інфраструктуру та виконати вимоги законодавства і платіжних систем.

Які валютні послуги Укрпошта надавала раніше

До отримання нового дозволу компанія могла здійснювати валютні перекази без відкриття рахунку. Такий формат дає змогу переказувати гроші без необхідності мати банківський рахунок.

Ця послуга залишиться доступною в межах нової ліцензії. Однак тепер до неї додали ще один напрям — еквайринг платіжних інструментів.

Таким чином, рішення НБУ розширює можливості Укрпошти у сфері платіжних послуг і створює передумови для розвитку її валютного бізнесу.

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