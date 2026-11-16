Поштові марки. Фото: Укрпошта

Одна з найвідоміших українських гастрономічних традицій отримала власну поштову марку. Укрпошта представила новий випуск "Українське сало", до якого увійшли не лише марки, а й художній конверт та листівка. Придбати новинку вже можна онлайн і у поштових відділеннях.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.

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Скільки коштує марка "Українське сало"

16 листопада 2026 року Укрпошта ввела в обіг нову художню поштову марку "Українське сало". Вона продовжує серію "Національні страви", присвячену українським кулінарним традиціям.

Авторкою дизайну стала художниця Наталія Кохаль. Загальний тираж випуску становить 540 000 примірників.

Придбати новинку можна в інтернет-магазині "Укрпошта Постмарк", поштових відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість залежить від обраного формату:

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одна марка у складі аркуша — 24 грн;

аркуш із дев'яти марок — 216 грн;

поштовий набір — 246 грн;

художня картка — 15 грн;

буклет із марками — 700 грн.

Поштовий набір за 246 грн містить аркуш із марками "Українське сало", художній конверт формату С6 та листівку. Окремо також можна придбати конверт "Перший день" за 15 грн.

Чим особлива нова марка Укрпошти

На марці зобразили традиційне українське сало, яке подають із часником, зеленою цибулею та соліннями. Композиція відтворює знайоме багатьом поєднання продуктів, яке давно стало частиною національної гастрономічної культури.

Марка має літерний номінал U. Її можна використовувати для оплати поштових послуг в Україні та за кордоном. Для міжнародних відправлень може знадобитися декілька марок залежно від вартості пересилання.

В Укрпошті зазначають, що сало згадується в письмових джерелах щонайменше 500 років. Особливої популярності в Україні продукт набув у XIX столітті завдяки поживності та можливості тривалого зберігання після засолювання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта оновила мобільний застосунок і додала нові можливості для клієнтів. Тепер користувачі можуть оплачувати посилки та післяплату, змінювати дані отримувача й переадресовувати відправлення. Частину поштових операцій можна виконувати безпосередньо зі смартфона.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрпошта передає дані про післяплату, які можуть зацікавити податкову. Зміни стосуються зокрема продавців, які регулярно отримують гроші за товари через поштові відправлення. Водночас разовий продаж власних уживаних речей сам по собі не означає автоматичного нарахування податків.