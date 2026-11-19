Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

В Украине для ветеранов и участников боевых действий вступили в силу новые скидки от Укрпочты. Теперь они могут платить гораздо меньше за отправку посылок, в частности в прифронтовые регионы. Специальные предложения также действуют для международной доставки и покупки лекарств. Воспользоваться ими можно ежемесячно, но количество льготных отправлений ограничено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Укрпочты.

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Какие скидки Укрпочта предоставляет ветеранам

Укрпочта расширила программу "Защита+", благодаря которой ветераны и участники боевых действий могут экономить на почтовых услугах и лекарствах. Самая большая скидка касается отправлений в прифронтовые области. По специальному тарифу "Приоритетный" посылку весом до 30 кг можно отправить всего за 1 гривну.

Предложение действует для посылок, отправляемых в или из шести областей:

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Днепропетровской.

Если оформить посылку онлайн, доставка будет стоить 1 гривну. Если делать это непосредственно в отделении, придется заплатить еще 5 гривен. Ежемесячно по такому тарифу можно отправить три посылки.

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Специальные условия действуют и для обычных отправлений, которые не подпадают под тариф за 1 гривну. Участникам программы доступна скидка 25% на доставку. Ежемесячно ею можно воспользоваться для:

трех отправлений по территории Украины;

трех международных отправлений.

Внутренние и международные отправления имеют отдельные лимиты. Ветеран может в течение одного месяца получить скидку как на три посылки по Украине, так и на три посылки за границу.

Какие скидки на лекарства предлагает Укрпочта

Еще одно преимущество программы касается покупки лекарств. Ветераны и участники боевых действий могут заказывать лекарства через сервис "Укрпочта.Аптека" со скидкой от 30%. Предложение действует при онлайн-покупке лекарств.

Как ветеранам получить скидки от Укрпочты

Воспользоваться специальными тарифами могут ветераны и участники боевых действий, зарегистрированные в приложении "Защита+". Для получения льготы необходимо:

Авторизоваться в приложении "Защита+". Выбрать нужное предложение от Укрпочты. Сгенерировать специальный штрихкод или промокод. Показать штрихкод сотруднику почтового отделения при оформлении услуги. Для онлайн-предложений необходимо воспользоваться соответствующим промокодом.

На каждое из доступных предложений предусмотрено до трех промокодов в месяц.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых услугах Укрпочты. НБУ выдал компании лицензию на валютный эквайринг, поэтому она сможет принимать карточные платежи при валютных операциях. Однако для запуска новых сервисов Укрпочте еще необходимо подготовить техническую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали о новых возможностях в приложении Укрпочты. Теперь со смартфона можно оплатить посылку и наложенный платеж, изменить получателя или перенаправить отправление в другое отделение. Также доступно продление срока хранения, но после бесплатного периода за эту услугу придется платить.