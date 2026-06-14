Клієнтка виграла суд в Укрпошти: яку суму отримає за загублену посилку

Укрпошта загубила посилку: як клієнтка отримала компенсацію через суд
Національний поштовий оператор Укрпошта, за рішенням суду, сплатить одній зі своїх клієнток понад 17 тисяч гривень за загублену міжнародну посилку. Пакунок спочатку не дійшов до адресата й повернувся до України. Та згодом взагалі зник.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення по справі № 199/6582/23, яке 1 червня 2026 року ухвалив Шевченківський районний суд у Дніпрі.
Детальніше про загублену посилку на Укрпошті
З матеріалів справи відомо, що українка у червні 2022 року відправила посилку свої доньці, яка проживала у Великій Британії. Загальна вартість вмісту посилки складала 33 800 гривень, а під час відправлення для речей визначили мінімальну суму — 400 євро.
Пакунок до місця призначення так і не прибув. Наприкінці липня 2022 року жінка отримала повідомлення про те, що посилка перебуває в Дніпрі, та коли клієнтка спробувала її забрати —відправлення так і не знайшли.
Що вирішив суд
Клієнтка вимагала від Укрпошти:
- компенсувати вартість посилки — 33 800 гривень;
- сплатити моральну шкоду у розмірі 40 000 гривень.
Представники ж Укрпошти зазначили, що за результатами внутрішньої перевірки з'ясували, що посилка дійсно повернулася з-за кордону, але відправник її так і не отримав.
В компанії зауважили, що профільний комітет погодив виплату відшкодування у розмірі 7 135,39 грн. Натомість вимоги позивачки щодо виплати моральної шкоди на Укрпошті не визнавали й просили суд не задовольняти цю вимогу.
Водночас суд після вивчення справи постановив, що позивачка отримає:
- 7 135 гривень – за втрачену посилку та послуги з пересилання пакунку;
- 10 000 гривень – компенсацію за спричинену моральну шкоду.
Також Укрпошта сплатить 1 073 гривн судового збору.
Як розповідали Новини.LIVE, Укрпошта встановила власні поштомати ще у п'яти містах. В компанії наголошують, що згодом отримувати посилки без без допомоги операторів зможуть клієнти компанії по всій країні.
Як повідомляли Новини.LIVE, дрібні міжнародні посилки в Україні поки що не оподатковуватимуться. При цьому в парламенті працюють над відповідним законопроєктом. Однак точно не відомо, коли саме його ухвалять.