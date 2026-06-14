Клієнтка виграла суд в Укрпошти: яку суму отримає за загублену посилку

Відділення Укрпошти, люди й посилки. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національний поштовий оператор Укрпошта, за рішенням суду, сплатить одній зі своїх клієнток понад 17 тисяч гривень за загублену міжнародну посилку. Пакунок спочатку не дійшов до адресата й повернувся до України. Та згодом взагалі зник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення по справі № 199/6582/23, яке 1 червня 2026 року ухвалив Шевченківський районний суд у Дніпрі.

Детальніше про загублену посилку на Укрпошті

З матеріалів справи відомо, що українка у червні 2022 року відправила посилку свої доньці, яка проживала у Великій Британії. Загальна вартість вмісту посилки складала 33 800 гривень, а під час відправлення для речей визначили мінімальну суму — 400 євро.

Пакунок до місця призначення так і не прибув. Наприкінці липня 2022 року жінка отримала повідомлення про те, що посилка перебуває в Дніпрі, та коли клієнтка спробувала її забрати —відправлення так і не знайшли.

Що вирішив суд

Клієнтка вимагала від Укрпошти:

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компенсувати вартість посилки — 33 800 гривень;

сплатити моральну шкоду у розмірі 40 000 гривень.

Представники ж Укрпошти зазначили, що за результатами внутрішньої перевірки з'ясували, що посилка дійсно повернулася з-за кордону, але відправник її так і не отримав.

В компанії зауважили, що профільний комітет погодив виплату відшкодування у розмірі 7 135,39 грн. Натомість вимоги позивачки щодо виплати моральної шкоди на Укрпошті не визнавали й просили суд не задовольняти цю вимогу.

Водночас суд після вивчення справи постановив, що позивачка отримає:

7 135 гривень – за втрачену посилку та послуги з пересилання пакунку;

10 000 гривень – компенсацію за спричинену моральну шкоду.

Також Укрпошта сплатить 1 073 гривн судового збору.

Як розповідали Новини.LIVE, Укрпошта встановила власні поштомати ще у п'яти містах. В компанії наголошують, що згодом отримувати посилки без без допомоги операторів зможуть клієнти компанії по всій країні.

Як повідомляли Новини.LIVE, дрібні міжнародні посилки в Україні поки що не оподатковуватимуться. При цьому в парламенті працюють над відповідним законопроєктом. Однак точно не відомо, коли саме його ухвалять.