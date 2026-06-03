Укрпошта випустила марку з “Русланом” і “Мрією”: де купити новинку

Тираж обмежений: Укрпошта показала нову раритетну марку
Укрпошта випустила нову поштову марку та тематичний блок "80 років АТ "Антонов". Конструкторська сила України". Випуск присвятили ювілею державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан"
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.
Що зображено на новій марці
Автором дизайну став український ілюстратор Андрій Єрмоленко. У сюжеті для нової марки він поєднав різні епохи української авіації: від постаті засновника Олега Антонова до сучасних літаків, серед яких "Руслан", "Мрія" та Ан-178.
"Могутні літаки КБ "Антонов" — "Мрія", "Руслан" та інші — десятиліттями були символами України та її найкращою рекламою у світі до повномасштабного вторгнення. Сьогодні, багато в чому завдяки роботі "антоновців" в оборонній промисловості, ми всі віримо, що наша спільна велика мрія — про чисте небо над Україною та українські літаки в цьому мирному небі — неодмінно здійсниться" - зазначають в Укрпошті.
Окремо символічно зображено нове покоління українців — дівчинку з кресленням та хлопчика, який запускає модель літака, що ніби продовжують традиції вітчизняного авіабудування.
Церемонія спеціального погашення нової марки відбулася в авіаційному ангарі Державного університету "Київський авіаційний інститут" за участі керівництва "Укрпошти" та легендарного льотчика-випробувача Олександра Галуненка — першого пілота "Мрії".
Де можна придбати новинку
Укрпошта надрукувала 400 тисяч поштових марок із номіналом F та лише 4,2 тисячі тематичних блоків із номіналом P. Новий випуск уже надійшов у продаж.
Придбати марку та поштовий блок можна:
- у відділеннях Укрпошти;
- у філателістичних крамницях;
- через сервіс Укрпошта.Маркет.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що військовослужбовці можуть скористатися спеціальними знижками на доставку посилок від "Укрпошти" через застосунок "Армія+". Потрібно згенерувати штрихкод і пред’явити його у відділенні під час оформлення відправлення.
Також Новини.LIVE писали, що "Укрпошта" випустила нову поштову марку "FREEDOM 250", присвячену 250-річчю незалежності США. Тираж марки становить 80 тисяч примірників, а конверта "Перший день" — 15 тисяч.