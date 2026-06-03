Укрпошта випустила марку з “Русланом” і “Мрією”: де купити новинку

Церемонія погашення марки "Укрпошти". Фото: Укрпошта, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Укрпошта випустила нову поштову марку та тематичний блок "80 років АТ "Антонов". Конструкторська сила України". Випуск присвятили ювілею державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан"

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.

Що зображено на новій марці

Автором дизайну став український ілюстратор Андрій Єрмоленко. У сюжеті для нової марки він поєднав різні епохи української авіації: від постаті засновника Олега Антонова до сучасних літаків, серед яких "Руслан", "Мрія" та Ан-178.

"Могутні літаки КБ "Антонов" — "Мрія", "Руслан" та інші — десятиліттями були символами України та її найкращою рекламою у світі до повномасштабного вторгнення. Сьогодні, багато в чому завдяки роботі "антоновців" в оборонній промисловості, ми всі віримо, що наша спільна велика мрія — про чисте небо над Україною та українські літаки в цьому мирному небі — неодмінно здійсниться" - зазначають в Укрпошті.

Марка "80 років АТ "Антонов". Фото Укрпошти



Окремо символічно зображено нове покоління українців — дівчинку з кресленням та хлопчика, який запускає модель літака, що ніби продовжують традиції вітчизняного авіабудування.

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Церемонія спеціального погашення нової марки відбулася в авіаційному ангарі Державного університету "Київський авіаційний інститут" за участі керівництва "Укрпошти" та легендарного льотчика-випробувача Олександра Галуненка — першого пілота "Мрії".

Де можна придбати новинку

Укрпошта надрукувала 400 тисяч поштових марок із номіналом F та лише 4,2 тисячі тематичних блоків із номіналом P. Новий випуск уже надійшов у продаж.

Придбати марку та поштовий блок можна:

у відділеннях Укрпошти;

у філателістичних крамницях;

через сервіс Укрпошта.Маркет.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що військовослужбовці можуть скористатися спеціальними знижками на доставку посилок від "Укрпошти" через застосунок "Армія+". Потрібно згенерувати штрихкод і пред’явити його у відділенні під час оформлення відправлення.

Також Новини.LIVE писали, що "Укрпошта" випустила нову поштову марку "FREEDOM 250", присвячену 250-річчю незалежності США. Тираж марки становить 80 тисяч примірників, а конверта "Перший день" — 15 тисяч.