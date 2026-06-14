Клиентка выиграла суд против Укрпочты: какую сумму она получит за утерянную посылку

Укрпошта потеряла посылку: как клиентка добилась компенсации через суд
Национальный почтовый оператор Укрпошта по решению суда выплатит одной из своих клиенток более 17 тысяч гривен за утерянную международную посылку. Посылка сначала не дошла до адресата и вернулась в Украину, а затем вообще пропала.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение по делу № 199/6582/23, которое 1 июня 2026 года вынес Шевченковский районный суд в Днепре.
Подробнее о потерянной посылке на Укрпоште
Из материалов дела известно, что украинка в июне 2022 года отправила посылку своей дочери, проживавшей в Великобритании. Общая стоимость содержимого посылки составляла 33 800 гривен, а при отправке для вещей была определена минимальная сумма — 400 евро.
Посылка так и не прибыла к месту назначения. В конце июля 2022 года женщина получила сообщение о том, что посылка находится в Днепре, но когда клиентка попыталась ее забрать — отправление так и не нашли.
Что решил суд
Клиентка требовала от Укрпошты:
- компенсировать стоимость посылки — 33 800 гривен;
- возместить моральный ущерб в размере 40 000 гривен.
Представители же Укрпошты отметили, что по результатам внутренней проверки выяснили, что посылка действительно вернулась из-за границы, но отправитель ее так и не получил.
В компании отметили, что профильный комитет согласовал выплату возмещения в размере 7 135,39 гривен. В то же время требования истицы о выплате морального ущерба на Укрпоште не признавали и просили суд не удовлетворять это требование.
В то же время суд после изучения дела постановил, что истица получит:
- 7 135 гривен — за потерянную посылку и услуги по пересылке посылки;
- 10 000 гривен — компенсацию за причиненный моральный ущерб.
Также Укрпошта заплатит 1 073 гривны судебного сбора.
Как сообщали Новини.LIVE, Укрпошта установила собственные почтоматы еще в пяти городах. В компании отмечают, что вскоре получать посылки без помощи операторов смогут клиенты компании по всей стране.
Как сообщали Новини.LIVE, мелкие международные посылки в Украине пока не будут облагаться налогом. При этом в парламенте работают над соответствующим законопроектом. Однако точно неизвестно, когда именно его примут.