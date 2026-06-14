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Главная Финансы Укрпошта потеряла посылку: как клиентка добилась компенсации через суд

Укрпошта потеряла посылку: как клиентка добилась компенсации через суд

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 08:00
Клиентка выиграла суд против Укрпочты: какую сумму она получит за утерянную посылку
Отделения «Укрпочты», люди и посылки. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный почтовый оператор Укрпошта по решению суда выплатит одной из своих клиенток более 17 тысяч гривен за утерянную международную посылку. Посылка сначала не дошла до адресата и вернулась в Украину, а затем вообще пропала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение по делу № 199/6582/23, которое 1 июня 2026 года вынес Шевченковский районный суд в Днепре.

Подробнее о потерянной посылке на Укрпоште

Из материалов дела известно, что украинка в июне 2022 года отправила посылку своей дочери, проживавшей в Великобритании. Общая стоимость содержимого посылки составляла 33 800 гривен, а при отправке для вещей была определена минимальная сумма — 400 евро.

Посылка так и не прибыла к месту назначения. В конце июля 2022 года женщина получила сообщение о том, что посылка находится в Днепре, но когда клиентка попыталась ее забрать — отправление так и не нашли.

Что решил суд

Клиентка требовала от Укрпошты:

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  • компенсировать стоимость посылки — 33 800 гривен;
  • возместить моральный ущерб в размере 40 000 гривен.

Представители же Укрпошты отметили, что по результатам внутренней проверки выяснили, что посылка действительно вернулась из-за границы, но отправитель ее так и не получил.

В компании отметили, что профильный комитет согласовал выплату возмещения в размере 7 135,39 гривен. В то же время требования истицы о выплате морального ущерба на Укрпоште не признавали и просили суд не удовлетворять это требование.

В то же время суд после изучения дела постановил, что истица получит:

  • 7 135 гривен — за потерянную посылку и услуги по пересылке посылки;
  • 10 000 гривен — компенсацию за причиненный моральный ущерб.

Также Укрпошта заплатит 1 073 гривны судебного сбора.

Как сообщали Новини.LIVE, Укрпошта установила собственные почтоматы еще в пяти городах. В компании отмечают, что вскоре получать посылки без помощи операторов смогут клиенты компании по всей стране.

Как сообщали Новини.LIVE, мелкие международные посылки в Украине пока не будут облагаться налогом. При этом в парламенте работают над соответствующим законопроектом. Однако точно неизвестно, когда именно его примут.

Укрпошта компенсация посылки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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