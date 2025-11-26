Укрпошта повідомила, чи зміняться тарифи на доставку посилок — що про це відомо

Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Компанія Укрпошта наразі не переглядатиме тарифи на доставляння посилок. Зміни не плануються навіть на святковий період.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тарифи на Укрпошті

За словами Смілянського, Укрпошта хоче, щоб у громадян залишалося більше коштів на подарунки.

"Тому Укрпошта поки не планує переглядати тарифи на доставку посилок", — написав Ігор Смілянський.

При цьому, як зазначив гендиректор поштового оператора, зараз у клієнтів є можливість економити на відправці посилок, якщо оплачувати їх грошима "Зимової підтримки". Так, 1 тисяча гривень — це приблизно 15 посилок з Укрпошти.

Смілянський також підкреслив, що якість і швидкість доставлення у компанії значно зросли, роблячи її більш вигідним і надійним перевізником у святковий період.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що Укрпошта вже виплачує гроші за програмою "Зимова підтримка". Йдеться про одноразову грошову допомогу, розмір якої — 1 тисяча гривень.

Отримати виплати з 24 листопада можна у міських відділеннях, а з 25 листопада — у сільській місцевості по всій країні. Українці, які подавали заявку на оформлення фіндопомоги у поштовому відділенні, отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS.

Раніше стало відомо, що Укрпошта скасувала один із тарифів на посилки. Йдеться про доставлення речей загиблих та зниклих безвісти захисників їхнім родичам. Також ми писали, що Нова пошта перегляне свої тарифи на доставку. Зміни заплановані на 1 грудня.