Укрпошта решила вопрос с тарифами — что должны знать клиенты

Укрпошта решила вопрос с тарифами — что должны знать клиенты

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:47
обновлено: 14:47
Укрпошта сообщила, изменятся ли тарифы на доставку посылок — что об этом известно
Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Компания Укрпошта пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок. Изменения не планируются даже в праздничный период.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

Тарифы на Укрпоште

Тарифы на Укрпоште

По словам Смелянского, Укрпошта хочет, чтобы у граждан оставалось больше денег на подарки.

"Поэтому Укрпошта пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", — написал Игорь Смелянский.

При этом, как отметил гендиректор почтового оператора, сейчас у клиентов есть возможность экономить на отправке посылок, если оплачивать их деньгами "Зимней поддержки". Так, 1 тысяча гривен — это примерно 15 посылок по Укрпоште.

Смелянский также подчеркнул, что качество и скорость доставки Укрпошты значительно выросли, делая ее более выгодным и надежным перевозчиком в праздничный период.

О чем еще стоит знать

Напомним, что на Укрпоште уже выплачивают деньги по программе "Зимняя поддержка". Речь идет об одноразовой денежной помощи, размер которой — 1 тысяча гривен.

Получить выплаты с 24 ноября можно в городских отделениях, а с 25 ноября — в сельской местности по всей стране. Украинцы, которые подавали заявку на оформление финпомощи в почтовом отделении, получат оповещение о зачислении средств через SMS.

Ранее стало известно, что Укрпошта отменила один из тарифов на посылки. Речь идет о доставке вещей погибших и пропавших без вести защитников их родственникам. Также мы писали, что Нова пошта пересмотрит свои тарифы на доставку. Изменения запланированы на 1 декабря.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
