Укрпошта не братиме гроші за посилки — про що йдеться

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

На Укрпошті з'явиться послуга, за яку клієнтам не потрібно буде платити. Нововведення має запрацювати вже у 2025 році.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Реклама

Читайте також:

Нова послуга на Укрпошті

Йдеться про безкоштовну доставку особистих речей загиблих та зниклих безвісти українських захисників їхнім близьким. Як пояснив Смілянський, цей процес має бути:

впорядкованим;

безпечним;

максимально людяним.

"Доставка буде безкоштовною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", — йдеться у повідомленні Ігоря Смілянського.

Це рішення є частиною ширшої соціальної програми від Укрпошти задля підтримки військовослужбовців та їхніх близьких під час війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта вирішила знизити тарифи на доставку товарів у 12 країн світу. Так, раніше доставка рекомендованим дрібним пакетом, наприклад, до Чехії, коштувала 7,26 долара. Та відтепер на Prime-відправлення діятиме ціна у 5,5 долара (228 гривень). Посилки за тарифом "Дрібний пакет Prime" у 2025 році їхатимуть до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану і так далі.

Раніше ми писали, що в українських містах з’являться поштомати Укрпошти. До кінця 2025 року їх встановляться у Києві та Одесі. Також ми розповідали про нову марку від Укрпошти та чому її присвятили.