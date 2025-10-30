Укрпошта не братиме гроші за посилки — про що йдеться

Укрпошта не братиме гроші за посилки — хто не буде платити
На Укрпошті з'явиться послуга, за яку клієнтам не потрібно буде платити. Нововведення має запрацювати вже у 2025 році.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Нова послуга на Укрпошті
Йдеться про безкоштовну доставку особистих речей загиблих та зниклих безвісти українських захисників їхнім близьким. Як пояснив Смілянський, цей процес має бути:
- впорядкованим;
- безпечним;
- максимально людяним.
"Доставка буде безкоштовною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", — йдеться у повідомленні Ігоря Смілянського.
Це рішення є частиною ширшої соціальної програми від Укрпошти задля підтримки військовослужбовців та їхніх близьких під час війни.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Укрпошта вирішила знизити тарифи на доставку товарів у 12 країн світу. Так, раніше доставка рекомендованим дрібним пакетом, наприклад, до Чехії, коштувала 7,26 долара. Та відтепер на Prime-відправлення діятиме ціна у 5,5 долара (228 гривень). Посилки за тарифом "Дрібний пакет Prime" у 2025 році їхатимуть до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану і так далі.
Раніше ми писали, що в українських містах з’являться поштомати Укрпошти. До кінця 2025 року їх встановляться у Києві та Одесі. Також ми розповідали про нову марку від Укрпошти та чому її присвятили.
Читайте Новини.LIVE!