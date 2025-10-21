Дрібний пакет Prime на Укрпошті — як змінилися ціни на доставку до 12 країн

Працівниця і клієнтка в одному з відділень Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

На Укрпошті поширять послугу "Дрібний пакет Prime" ще на 12 країн. Клієнти зможуть економити на доставці до 30%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Якими будуть тарифи на "Дрібний пакет Prime"

В компанії кажуть, що українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вага яких не перевищує 100 грамів. Раніше за доставку такого товару рекомендованим дрібним пакетом до Чехії вони платили по 7,26 долара. Зараз на Prime-відправлення діятиме ціна у 5,5 долара (228 гривень).

Тарифи на доставку з Укрпошти до інших країн у 2025 році. Скриншот: Укрпошта

На Укрпошті також розповіли про попит на міжнародні відправлення з Укра, що зростає. Наприклад, до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася у середньому до 20%.

Тож відтепер посилки за тарифом "Дрібний пакет Prime" їхатимуть до:

Філіппін;

Аргентини;

Чехії;

Узбекистану;

Катару;

Болівії;

Шрі-Ланки;

Танзанії;

Замбії;

Парагваю;

Монголії;

Азербайджану.

"Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME — це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів", — зазначили в Укрпошті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта встановить власні поштомати у Києві та Одесі. Громадяни зможуть отримувати посилки через мобільний застосунок або за PIN-кодом на клавіатурі — навіть без інтернету.

До кінця 2025 року компанія планує встановити 100 пристроїв, а потім вони почнуть з'являтися в інших регіонах.

Раніше ми розповідали, що з 1 жовтня відправити посилку до США Укрпоштою стало дешевше. Однак зміни будуть тимчасовими. Також ми писали, чому посилки з-за кордону можуть не надійти адресатам в Україні. Так, замовлення можуть конфіскувати митники за порушення низки правил.