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Укрпошта розширює одну із послуг — що доступно українцям

25 січня 2025 12:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нацкешбек на Укрпошті — що дозволили купувати українцям
Відділення Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський/Telegram
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнти Укрпошти за кошти "Національного кешбеку" зможуть купувати й інші товари, вітчизняного виробництва. Раніше українцям дозволялося витратити виплату у відділеннях пошти лише на комунальні послуги. 

Про зміни у програмі повідомила пресслужба компанії. 

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Зазначається, що громадяни відтепер зможуть придбати:

  • побутову хімію; 
  • господарські товари.

Також отриманою в рамках програми виплатою можна поповнити мобільний рахунок, передплатити періодичні видання та купити художні марки.

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"А ще — задонатити на Збройні сили України", — йдеться у повідомленні. 

У компанії зауважують, що можливість купувати на Укрпошті різні товари є важливим та позитивним нововведенням. Насамперед, для сіл, "де відсутні торгові точки, зареєстровані в програмі". 

Як працює програма "Національного кешбеку" на Укрпошті

Українці, які є клієнтами поштового оператора і стали учасниками держпрограми, можуть:

  • одержувати компенсації за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти (програма охоплює більш ніж 350 товарів, куди входять поштові марки, продукти, побутові засоби);
  • накопичувати кошти для використання на оплату поштових, комунальних послуг, мобільного зв’язку, передплату видань, підтримку армії.

Загалом за здійснення купівель громадянам нараховуватимуть 10% кешбеку на картку "Нацкешбеку".

Раніше ми пояснювали, чому українцям не нараховують гроші "Національного кешбеку". 

Також нагадаємо, що оформити виплату в розмірі 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки" українці тепер можуть у відділеннях Укрпошти. Однак таку можливість надали лише певним категоріям громадян.

Укрпошта виплати гроші кешбек нацкешбек

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