Нацкешбек — відомо, чому не надходять компенсації за купівлю товарів

Віртуальна картка Нацкешбек. Фото: adm.dp.gov.ua

Українці скаржаться на проблеми на касах з нарахуванням компенсацій на картки "Національного кешбеку" за купівлю вітчизняних товарів. Представники Міністерства цифрової трансформації дали пояснення.

Про це йдеться на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Ненадходження компенсацій за програмою "Нацкешбек"

Як відомо, в рамках дії програми "Національний кешбек" громадянам нараховують за купівлю товарів українського виробництва компенсації у 10%. Максимально повертають кошти до 3 тис. гривень.

Такі товари маркують спецпозначками на полицях та цінниках для того, щоб покупці могли самостійно орієнтуватися. Окрім того, якщо діє програма "Нацкешбек" у магазині, то розміщують наліпки на вітринах на вході. Також для перевірки продуктів та товарів можна скористатися сканером штрихкодів у "Дії".

Проте, на практиці виявилося, що іноді придбані товари обходяться у повну суму, тобто без компенсацій.

Так, на сторінці у соцмережі з'явилися коментарі, де громадяни скаржаться на ненадходження кешбеку, хоча товари були у переліку. Це сталося у двох різних магазинах під час підготовки до святкування Нового року.

"Добрий день. Що с "Нацкешбеком"? Все дотримано. Платила з карток підключених до кешбеку. Перевірила, що товари входять в перелік. Але з 30 грудня вони так і не зараховані. Покупки в маркетах АТБ і Варус", — йдеться у повідомленні.

На аналогічні проблеми скаржаться й інші громадяни на сторінці "Дія" у соцмережі.

Чому можуть не надходити компенсації

Як пояснили представники Міністерства цифрової трансформації, якщо покупець перевірив товар сканером штрих-кодів у мобільному застосунку "Дія" і він відповідав умовам, а продавець під'єднаний до програми, то цьому є два пояснення. А саме:

в момент здійснення покупки каса магазину не була підлаштована до програми "Нацкешбек";

стався збій у роботі терміналу.

У Мінцифри нагадали, що "Дія" є технічним адміністратором послуги і лише відображає інформацію про нарахований кешбек у застосунку, яку їм передає система "Зроблено в Україні".

Всі дані про транзакції обробляються банком і передаються для нарахування кешбеку в спеціально створену інформаційно-комунікаційну систему, що належить Міністерству економіки.

"Сподіваємося, що наступного разу все буде гаразд... Якщо умов дотримано, то кешбек успішно нарахується та ви побачите його в застосунку Дія... Подібні ситуації вже спостерігалися. Наші партнери зараз вивчають їх", — додали у відомстві.

Скриншот. Джерело: "Дія" у соцмережах

Раніше ми писали, що деякі громадяни не можуть отримати виплату 1 тис. гривен за програмою "Зимова єПідтримка". Через збій у держреєстрах не висвічуються свідоцтва про народження.

Також повідомлялося, що частину українців, які мають картки "Нацкешбеку" для зарахування 1 тис. гривень допомоги, може чекати прикра новина. Йдеться про блокування рахунків тим, хто має заборгованість.