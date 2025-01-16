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В Україні може з′явитися новий податок — за що платитимемо

16 січня 2025 08:17
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податок на посилки — що запропонували парламенту
Працівник Нової пошти фасує посилки. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Для українців у 2025 році можуть переглянути ціни на посилки, які надходять людям з-за кордону від торгівельних платформ. Усе тому, що Верховна Рада України (ВРУ) планує запровадити додатковий податок.

Як написав у своєму Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкти про новий податок вже зареєстровані у парламенті. 

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За словами Гетманцева, законопроекти створювалися на вимогу та за участі найбільших українських бізнес-асоціацій.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного  оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", — зазначив політик.

Що зміниться для українців 

У законопроєктах пропонують, що: 

  • громадяни отримуватимуть без оподаткування ПДВ товари, які коштують до 45 євро, але за однієї умови: ці товари надсилають на їхню адресу фізособи без будь-якої оплати й без комерційної мети;
  • товари ж, які громадяни купили на маркетплейсах або інших подібних платформах, будуть оподатковуватися незалежно від їхньої вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість більша за 150 євро.

Гетманцев додав, що законопроєкти полегшать адміністрування ПДВ, а посилки на митниці оформлюватимуть швидше. Для цього потрібно:

  • перейняти досвід країн Європейського Союзу та запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
  • запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, якою користуються в Євросоюзі. Наявні зараз форми документів для декларування посилок використовуватимуться й надалі.

Водночас покупець не сплачуватиме додаткові митні платежі, якщо ПДВ сплатить постачальник товару або маркетплейс. Це також сприятиме пришвидшенню митних процедур. 

Нагадаємо, нещодавно у НАЗК пояснили, які доходи підлягають декларуванню у 2025 році. У списку, наприклад, є виграші/призи.

Також ми писали, що 1 січня оновилась декларація з податку на нерухомість. Почала діяти редакція зі змінами в додатку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Укрпошта податки Данило Гетманцев Нова пошта пошта

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