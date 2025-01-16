Податок на посилки — що запропонували парламенту

В Україні може з′явитися новий податок — за що платитимемо
Для українців у 2025 році можуть переглянути ціни на посилки, які надходять людям з-за кордону від торгівельних платформ. Усе тому, що Верховна Рада України (ВРУ) планує запровадити додатковий податок.
Як написав у своєму Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкти про новий податок вже зареєстровані у парламенті.
Чому хочуть запровадити податок
За словами Гетманцева, законопроекти створювалися на вимогу та за участі найбільших українських бізнес-асоціацій.
"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", — зазначив політик.
Що зміниться для українців
У законопроєктах пропонують, що:
- громадяни отримуватимуть без оподаткування ПДВ товари, які коштують до 45 євро, але за однієї умови: ці товари надсилають на їхню адресу фізособи без будь-якої оплати й без комерційної мети;
- товари ж, які громадяни купили на маркетплейсах або інших подібних платформах, будуть оподатковуватися незалежно від їхньої вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість більша за 150 євро.
Гетманцев додав, що законопроєкти полегшать адміністрування ПДВ, а посилки на митниці оформлюватимуть швидше. Для цього потрібно:
- перейняти досвід країн Європейського Союзу та запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
- запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, якою користуються в Євросоюзі. Наявні зараз форми документів для декларування посилок використовуватимуться й надалі.
Водночас покупець не сплачуватиме додаткові митні платежі, якщо ПДВ сплатить постачальник товару або маркетплейс. Це також сприятиме пришвидшенню митних процедур.
Нагадаємо, нещодавно у НАЗК пояснили, які доходи підлягають декларуванню у 2025 році. У списку, наприклад, є виграші/призи.
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