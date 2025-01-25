Нацкэшбек на Укрпочте — что разрешили покупать украинцам

Отделение Укрпочты. Фото: Игорь Смелянский/Telegram

Клиенты "Укрпочты" за средства "Национального кешбэка" смогут покупать и другие товары, отечественного производства. Ранее украинцам разрешалось потратить потратить выплату в отделениях почты лишь на коммунальные услуги.

Об изменениях в программе сообщила пресс-служба компании.

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Как изменилась программа "Нацкешбэк" на "Укрпочте"

Отмечается, что граждане отныне смогут приобрести:

бытовую химию;

хозяйственные товары.

Также полученной в рамках программы выплатой можно пополнить мобильный счет, подписаться на периодические издания и купить художественные марки.

"А еще — задонатить на Вооруженные силы Украины", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что возможность покупать на "Укрпочте" различные товары является важным и положительным нововведением. Прежде всего, для сел, "где отсутствуют торговые точки, зарегистрированные в программе".

Как работает программа "Национального кешбэка" на "Укрпочте"

Украинцы, которые являются клиентами почтового оператора и стали участниками госпрограммы, могут:

получать компенсации за покупку товаров украинских производителей в отделениях Укрпочты (программа охватывает более чем 350 товаров, куда входят почтовые марки, продукты, бытовые средства);

накопить средства для использования на оплату почтовых, коммунальных услуг, мобильной связи, подписку изданий поддержку армии.

В целом за совершение покупок гражданам будут начислять 10% кэшбэка на карточку "Нацкешбэка".

Ранее мы объясняли, почему украинцам не начисляют деньги "Национального кешбэка".

Также напомним, что оформить выплату в размере 1 тыс. грн в рамках "Зимової єПідтримки" украинцы теперь могут в отделениях "Укрпочты". Однако такую возможность предоставили лишь определенным категориям граждан.