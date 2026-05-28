Укрпошта присвятила марку США: який вигляд має

Укрпошта присвятила марку США: який вигляд має

Дата публікації: 28 травня 2026 22:00
Укрпошта випустила марку до 250-річчя незалежності США: де можна купити
Марка до 250-річчя незалежності США, вивіска Укрпошти. Фото: Новини.LIVE, Укрпошта. Колаж: Новини.LIVE

Укрпошта випустила нову марку. Цього разу її присвятили 250 річниці незалежності Сполучених Штатів Америки (США). Церемонії спецпогашення відбулися одразу у трьох містах: Києві, Вашингтоні та Бостоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Укрпошти

Марка "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" з графічним зображення числа 250. Цифра загорнута у націаональні стяги США та України. Тираж поштової марки становить 80 000 примірників, а конверта "Перший день" — 15 000.

    Марка "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250". Фото: Укрпошта
    Марка "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" і конверт "Перший день". Фото: Укрпошта
"Новий поштовий випуск присвячений не лише 250-річчю незалежності США, а й самій ідеї свободи — цінності, яка об’єднує держави та народи", — йдеться у повідомленні. 

Церемонії спецпогашення відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні. Презентацію у Бостоні провели під час Boston 2026 World Expo – однієї з найбільших філателістичних виставок світу.

Автором дизайну поштової марки "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" та конверта "Перший день" став українець Нікіта Тітов. В основі поштового дизайну два символи свободи: 

  • розстріляний прапор України, як знак боротьби й стійкості;
  • факел Статуї Свободи — один із найвідоміших символів американської демократії.

Скільки коштує марка від Укрпошти

Поштовий випуск "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" доступний у:

Вартість поштового набору становить 227,64 гривень, а конверт "Перший день" коштує 15 гривень. 

Як розповідали Новини.LIVE, зарплати на Укрпошті сягатимуть 65 000 гривень. Такі суми зможуть отримувати водії магістральних маршрутів. Кандидатам також запропонують відпустку, лікарняні та інший соцзахист.

Ще Новини.LIVE писали про нову послугу на Укрпошті. Так, для клієнтів стала доступна безготівкова оплата в пересувних відділеннях. Вже з травня вона запрацювала у всіх відділеннях поштового оператора. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
