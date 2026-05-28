Укрпошта випустила марку до 250-річчя незалежності США: де можна купити

Марка до 250-річчя незалежності США, вивіска Укрпошти.

Укрпошта випустила нову марку. Цього разу її присвятили 250 річниці незалежності Сполучених Штатів Америки (США). Церемонії спецпогашення відбулися одразу у трьох містах: Києві, Вашингтоні та Бостоні.

Марка "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" з графічним зображення числа 250. Цифра загорнута у націаональні стяги США та України. Тираж поштової марки становить 80 000 примірників, а конверта "Перший день" — 15 000.

"Новий поштовий випуск присвячений не лише 250-річчю незалежності США, а й самій ідеї свободи — цінності, яка об’єднує держави та народи", — йдеться у повідомленні.

Церемонії спецпогашення відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні. Презентацію у Бостоні провели під час Boston 2026 World Expo – однієї з найбільших філателістичних виставок світу.

Автором дизайну поштової марки "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" та конверта "Перший день" став українець Нікіта Тітов. В основі поштового дизайну два символи свободи:

розстріляний прапор України, як знак боротьби й стійкості;

факел Статуї Свободи — один із найвідоміших символів американської демократії.

Скільки коштує марка від Укрпошти

Поштовий випуск "До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250" доступний у:

відділеннях Укрпошти;

філателістичних крамницях;

онлайн в Укрпошта.Маркет.

Вартість поштового набору становить 227,64 гривень, а конверт "Перший день" коштує 15 гривень.

