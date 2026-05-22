Укрпошта підвищить зарплати деяким працівникам: хто отримуватиме до 65 000 грн

Укрпошта, гроші в руках.

Укрпошта підвищить зарплати водіїв магістральних маршрутів. З 1 червня вони отримуватимуть до 65 000 грн. Також у компанії шукають водіїв на магістральні автомобілі.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram, передають Новини.LIVE.

Що пропонують водіям на Укрпошті

"Щоб доставляти ваші посилки своєчасно, нам ще потрібні нові члени команди — зокрема водії на нові супер круті магістральні машини. Там прямо ну дуже зручно працювати і непогано заробляти. А з 01.06.2026 заробітна плата для водіїв магістральних маршрутів зростає до 65 000 грн", — йдеться у дописі.

Гендиректор Укрпошти зазначив, що кандидатам гарантують не лише конкурентну зарплату, а й роботу згідно з правилами безпеки, відпустки, лікарняні та інший соціальний захист.

Смілянський також додав, що, крім водіїв, компанія запрошує на роботу фахівців в сфері ІТ та інших напрямків. Детальніше з вакансіями шукачі можуть ознайомитися на сайті компанії у відповідному розділі.

В Україні планують осучаснити зарплати

Днями Кабінет Міністрів України оновив ініціативу щодо внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення №1078. Документ має на меті узгодити перелік доходів, які підлягають індексації, з чинними нормами законодавства, а також чітко визначити виплати, що не належать до об’єктів осучаснення.

Згідно з пропозиціями уряду, індексацію планують нараховувати у низці випадків, зокрема:

за виконання роботи понад установлену норму;

під час отримання допомоги з безробіття за неповний календарний місяць;

у разі підвищення тарифних ставок або окладів через додаткові коефіцієнти чи тимчасові доплати;

після поновлення виплат допомоги з безробіття;

при призначенні стипендії або допомоги з безробіття в місяці, коли збільшується сума виплат;

у випадку переходу з одного виду соціальної стипендії на інший.

Також уряд визначив органи, відповідальні за проведення розрахунків індексу споживчих цін, необхідного для подальшої індексації доходів населення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта запустила нову важливу послугу. Йдеться про безготівкову оплату в пересувних відділеннях поштового оператора. З травня послуга стала доступна у 100% населених пунктів України — як у віддалених селах, так біля лінії фронту, за умови наявності зв’язку.

Також Новини.LIVE писали, що Укрпошта по-новому розраховуватиме вартість магістральних автоперевезень. Компанія прив’язала тариф до цін дизпалива. У компанії очікують, що це дозволить стабільне перевезення посилок.