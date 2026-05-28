Укрпочта выпустила марку к 250-летию независимости США: где можно купить

Марка к 250-летию независимости США

Укрпошта выпустила новую марку. На этот раз ее посвятили 250 годовщине независимости Соединенных Штатов Америки (США). Церемонии спецпогашения состоялись сразу в трех городах: Киеве, Вашингтоне и Бостоне.

Подробнее о новой марке

Марка "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" с графическим изображением числа 250. Цифра завернута в национальные флаги США и Украины. Тираж почтовой марки составляет 80 000 экземпляров, а конверта "Первый день" — 15 000.

"Новый почтовый выпуск посвящен не только 250-летию независимости США, но и самой идее свободы — ценности, которая объединяет государства и народы", — говорится в сообщении.

Церемонии спецпогашения состоялись в Киеве, Вашингтоне и Бостоне. Презентацию в Бостоне провели во время Boston 2026 World Expo — одной из крупнейших филателистических выставок мира.

Автором дизайна почтовой марки "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" и конверта "Первый день" стал украинец Никита Титов. В основе почтового дизайна два символа свободы:

расстрелянный флаг Украины, как знак борьбы и стойкости;

факел Статуи Свободы — один из самых известных символов американской демократии.

Сколько стоит марка от Укрпошты

Почтовый выпуск "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" доступен в:

отделениях Укрпошты;

филателистических магазинах;

онлайн в Укрпошта.Маркет.

Стоимость почтового набора составляет 227,64 гривен, а конверт "Первый день" стоит 15 гривен.

