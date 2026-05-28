Укрпошта посвятила марку США: как выглядит

Укрпошта посвятила марку США: как выглядит

Дата публикации 28 мая 2026 22:00
Укрпочта выпустила марку к 250-летию независимости США: где можно купить
Марка к 250-летию независимости США, вывеска Укрпошты. Фото: Новини.LIVE, Укрпошта. Коллаж: Новини.LIVE

Укрпошта выпустила новую марку. На этот раз ее посвятили 250 годовщине независимости Соединенных Штатов Америки (США). Церемонии спецпогашения состоялись сразу в трех городах: Киеве, Вашингтоне и Бостоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрпошты.

Подробнее о новой марке

Марка "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" с графическим изображением числа 250. Цифра завернута в национальные флаги США и Украины. Тираж почтовой марки составляет 80 000 экземпляров, а конверта "Первый день" — 15 000.

    Марка "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250". Фото: Укрпочта
    Марка "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" и конверт "Первый день". Фото: Укрпочта
"Новый почтовый выпуск посвящен не только 250-летию независимости США, но и самой идее свободы — ценности, которая объединяет государства и народы", — говорится в сообщении.

Церемонии спецпогашения состоялись в Киеве, Вашингтоне и Бостоне. Презентацию в Бостоне провели во время Boston 2026 World Expo — одной из крупнейших филателистических выставок мира.

Автором дизайна почтовой марки "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" и конверта "Первый день" стал украинец Никита Титов. В основе почтового дизайна два символа свободы:

  • расстрелянный флаг Украины, как знак борьбы и стойкости;
  • факел Статуи Свободы — один из самых известных символов американской демократии.

Сколько стоит марка от Укрпошты

Почтовый выпуск "К 250-летию независимости США. FREEDOM 250" доступен в:

Стоимость почтового набора составляет 227,64 гривен, а конверт "Первый день" стоит 15 гривен.

Как рассказывали Новини.LIVE, зарплаты на Укрпоште будут достигать 65 000 гривен. Такие суммы смогут получать водители магистральных маршрутов. Кандидатам также предложат отпуск, больничные и другую соцзащиту.

Еще Новини.LIVE писали о новой услуге на Укрпочте. Так, для клиентов стала доступна безналичная оплата в передвижных отделениях. Уже с мая она заработала во всех отделениях почтового оператора.

Укрпошта США почтовая марка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
