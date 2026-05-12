Головна Фінанси Вперше в історії незалежності країни: Укрпошта запустила нову послугу

Дата публікації: 12 травня 2026 11:33
Укрпошта запустила оплату картками в пересувних відділеннях: кому доступна послуга
Пересувне відділення Укрпошти, банківський термінал. Фото: Укрпошта, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" запустив оплату банківськими картками. Послуга з 1 травня стала доступна у 100% населених пунктів України — як у віддалених селах, так  біля лінії фронту, за умови наявності зв’язку.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передають Новини.LIVE

Що зміниться для українців

Смілянський наголосив, що завдяки роботі пересувних відділень компанії, оснащених POS-терміналами, фінансова інклюзія в Україні стала реальністю. Безготівкова оплата відтепер доступна у кожному населеному пункті, навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв’язку.

"Наші 1850+ пересувних відділень вже в дорозі з POS-терміналами, відвідуючи більш ніж 25 000+ населених пунктів", — зазначив глава Укрпошти.

Смілянський наголосив, що на проєкт, який вдалося реалізувати вперше за часів незалежності України, не витратили жодної копійки бюджетних чи грантових коштів. 

Що ще планує Укрпошта

Вже у червні 2026 року компанія надасть можливість не лише платити, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки.
А до кінця року, за словами Смілянського, кожній листоноші Укрпошти нададуть мобільні пристрої, щоб приймати картки було можливо в будь-якому місті України, а людей з інвалідністю можна було обслуговувати вдома.

"Ну і останнім, проте не менш важливим кроком, буде подання заяви на банківську ліцензію "Укрпошта.Банку". Ми просто не можемо не зробити такий важливий подарунок українцям та НБУ вже незабаром", — зазначив Смілянський.

Він додав, що як тільки з’явиться "Укрпошта.Банк", користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта по-новому розраховуватиме вартість автоперевезень. Компанія прив’язала цей показник до цін на дизпальне. Клієнтам пояснили, чи зростуть через це тарифи на посилки.

Також Новини.LIVE підрахували, як дешевше відправити посилку — через Укрпошту, Нову пошту чи Meest Пошту. Кожна логістична компанія має власний алгоритм ціноутворення. Багато залежить від дальності відправлення, ваги та пакування. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
