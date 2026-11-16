Почтовые марки. Фото: Укрпошта

Одна из самых известных украинских гастрономических традиций получила собственную почтовую марку. Укрпошта представила новый выпуск "Украинское сало", в который вошли не только марки, но и художественный конверт и открытка. Приобрести новинку уже можно онлайн и в почтовых отделениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрпошту.

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Сколько стоит марка "Украинское сало"

16 ноября 2026 года Укрпочта ввела в обращение новую художественную почтовую марку "Украинское сало". Она продолжает серию "Национальные блюда", посвященную украинским кулинарным традициям.

Автором дизайна стала художница Наталья Кохаль. Общий тираж выпуска составляет 540 000 экземпляров.

Приобрести новинку можно в интернет-магазине "Укрпочта Постмарк", почтовых отделениях и филателистических магазинах. Стоимость зависит от выбранного формата:

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одна марка в составе листа — 24 грн;

лист из девяти марок — 216 грн;

почтовый набор — 246 грн;

художественная открытка — 15 грн;

буклет с марками — 700 грн.

Почтовый набор за 246 грн содержит лист с марками "Украинское сало", художественный конверт формата С6 и открытку. Отдельно также можно приобрести конверт "Первый день" за 15 грн.

Чем особенна новая марка Укрпочты

На марке изображено традиционное украинское сало, которое подают с чесноком, зеленым луком и соленьями. Композиция воспроизводит знакомое многим сочетание продуктов, которое давно стало частью национальной гастрономической культуры.

Марка имеет буквенный номинал U. Ее можно использовать для оплаты почтовых услуг в Украине и за рубежом. Для международных отправлений может потребоваться несколько марок в зависимости от стоимости пересылки.

В Укрпоште отмечают, что сало упоминается в письменных источниках не менее 500 лет. Особую популярность в Украине этот продукт приобрел в XIX веке благодаря своей питательности и возможности длительного хранения после засолки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта обновила мобильное приложение и добавила новые возможности для клиентов. Теперь пользователи могут оплачивать посылки и наложенный платеж, изменять данные получателя и переадресовывать отправления. Часть почтовых операций можно выполнять непосредственно со смартфона.

Также Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта передает данные о наложенном платеже, которые могут заинтересовать налоговые органы. Изменения касаются, в частности, продавцов, которые регулярно получают деньги за товары через почтовые отправления. В то же время разовая продажа собственных подержанных вещей сама по себе не означает автоматического начисления налогов.