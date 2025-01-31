Укрпошта доставлятиме посилки за один день — що зміниться з лютого

Укрпошта працюватиме по-новому — як тепер доставлятимуть посилки
Посилки, надіслані українцями "Укрпоштою", надходитимуть отримувачу вже наступного дня після відправлення. Скористатися новою системою доставки клієнти компанії зможуть вже з 3 лютого.
"Укрпошта" доставлятиме посилки швидше
Як сказав журналістам "Інтрфакс-Україна" гендиректор компанії Ігор Смілянський, торік "Укрпошта" закупила сучасне обладнання, щоби працівники могли швидше обробляти та відправляти посилки. Загалом на автоматизацію процесів "Укрпошта" витратила з власного бюджету понад 1 млрд грн.
"Тобто усі посилки, які надходитимуть до нас, будуть оброблятися на роботизованих лініях. Відтепер ми зможемо доставляти їх по Україні буквально наступного дня після надходження", — пояснив він.
Він також додав, що завдяки змінам "Укрпошта":
- підвищить якість послуг;
- зменшить час на доставку посилок;
- стане конкурентноспроможнішою на ринку.
Раніше стало відомо, що клієнти "Укрпошти" за гроші "Нацкешбеку" зможуть купувати важливі для повсякдення товари. До цього українці у відділеннях пошти могли сплачувати лише комуналку.
Також нагадаємо, що на "Укрпошті" громадяни можуть оформити заявку на виплату "Зимової єПідтримки". Втім скористатися цією послугою зможуть не всі українці.
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