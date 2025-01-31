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Укрпошта працюватиме по-новому — як тепер доставлятимуть посилки

31 січня 2025 08:27
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Укрпошта доставлятиме посилки за один день — що зміниться з лютого
Кур'єр несе коробки з поштою. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Посилки, надіслані українцями "Укрпоштою", надходитимуть отримувачу вже наступного дня після відправлення. Скористатися новою системою доставки клієнти компанії зможуть вже з 3 лютого. 

"Укрпошта" доставлятиме посилки швидше

Як сказав журналістам "Інтрфакс-Україна" гендиректор компанії Ігор Смілянський, торік "Укрпошта" закупила сучасне обладнання, щоби працівники могли швидше обробляти та відправляти посилки. Загалом на автоматизацію процесів "Укрпошта" витратила з власного бюджету понад 1 млрд грн. 

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"Тобто усі посилки, які надходитимуть до нас, будуть оброблятися на роботизованих лініях. Відтепер ми зможемо доставляти їх по Україні буквально наступного дня після надходження", — пояснив він. 

Він також додав, що завдяки змінам "Укрпошта":

  • підвищить якість послуг;
  • зменшить час на доставку посилок;
  • стане конкурентноспроможнішою на ринку.

Раніше стало відомо, що клієнти "Укрпошти" за гроші "Нацкешбеку" зможуть купувати важливі для повсякдення товари. До цього українці у відділеннях пошти могли сплачувати лише комуналку. 

Також нагадаємо, що на "Укрпошті" громадяни можуть оформити заявку на виплату "Зимової єПідтримки". Втім скористатися цією послугою зможуть не всі українці.  

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