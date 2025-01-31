Укрпочта будет доставлять посылки за один день — что изменится с февраля

Курьер несет коробки с почтой. Фото: УНИАН

Посылки, отправленные украинцами "Укрпочтой", будут прибывать в город получателя уже на следующий день после отправки. Воспользоваться новой системой доставки клиенты компании смогут с 3 февраля.

"Укрпочта" будет доставлять посылки быстрее

Как сказал журналистам "Интрфакс-Украина" гендиректор компании Игорь Смелянский, в прошлом году "Укрпочта" закупила современное оборудование, чтобы работники могли быстрее обрабатывать и отправлять посылки. Всего на автоматизацию процессов "Укрпочта" потратила из собственного бюджета более 1 млрд грн.

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"То есть все посылки, которые будут поступать к нам, будут обрабатываться на роботизированных линиях. Отныне мы сможем доставлять их по Украине буквально на следующий день после поступления",— подчеркнул он.

Он также добавил, что благодаря изменениям "Укрпочта":

повысит качество услуг;

сократит время на доставку посылок;

станет более конкурентоспособной на рынке.

Ранее стало известно, что клиенты "Укрпочты" за деньги "Нацкэшбэка" смогут покупать важные для повседневной жизни товары. До этого украинцы в отделениях почты могли платить только за коммуналку.

Также напомним, что на "Укрпочте" граждане могут оформить заявку на выплату "Зимней еПоддержки". Впрочем воспользоваться этой услугой смогут н все украинцы.