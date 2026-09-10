ФОП сплатив податки, але бачить борг: 9 можливих причин

Дівчина перевіряє свій бюджет і платить налоги. Фото: magnific.com

ФОП може вчасно сплатити податки, подати звітність і все одно побачити в Електронному кабінеті борг. Причина може бути не лише у простроченні. Платіж здатен не зарахуватися, а в обліку — з’явитися недоплата або помилкове нарахування. Перевіряти стан розрахунків важливо. Це дає змогу вчасно виправити проблему і не довести її до штрафів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Чому у ФОП може з’явитися борг після сплати податків

ДПС зазначає, що в приватній частині Електронного кабінету в меню "Стан розрахунків з бюджетом" відображається інформація про особові рахунки платника окремо за кожним податком, збором чи іншим платежем. Саме тут підприємець може побачити, чи є недоплата, переплата або інша розбіжність.

При цьому поява боргу не завжди означає, що ФОП свідомо не виконав свої зобов’язання. Причини можуть бути пов’язані як із самим платежем, так і з нарахуваннями або відображенням інформації в системі.

1. Платіж зробили після граничного строку

Навіть якщо підприємець перерахував усю необхідну суму, важливо, коли саме кошти були сплачені. Прострочення платежу може призвести до виникнення податкового боргу та інших фінансових наслідків.

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Тому після сплати варто перевірити не лише банківську квитанцію, а й те, як операція відобразилася в обліку ДПС.

2. Кошти пішли не на той бюджетний рахунок

Одна з найпоширеніших проблем — помилка у реквізитах. Гроші фактично списуються з рахунку підприємця, але не потрапляють на той бюджетний рахунок, за яким має бути погашене конкретне зобов’язання.

ДПС окремо наголошує, що помилково сплачені кошти можна повернути або перерахувати на інший бюджетний рахунок за заявою платника.

3. У платіжці вказали неправильний код або інші реквізити

Навіть правильно перерахована сума може не закрити потрібний податок, якщо під час платежу зазначили неправильні реквізити.

У такій ситуації в банку може бути підтвердження переказу, але в особовому рахунку конкретного податку залишиться недоплата. Саме тому квитанція про оплату ще не гарантує, що зобов’язання в податковій системі закрите.

4. Сплачено менше, ніж потрібно

Борг може виникнути через невелику різницю між сумою, яку ФОП мав сплатити, та фактичним платежем. Це може статися через помилку під час розрахунку, зміну суми зобов’язання або неповну оплату.

Особливо важливо перевіряти не лише факт платежу, а й суму, яка відображена в "Стані розрахунків з бюджетом".

5. Після подання звітності виникло додаткове зобов’язання

Подана декларація може містити суму податкового зобов’язання, яку підприємець має сплатити у визначений строк. Сам факт подання звітності не означає, що всі зобов’язання автоматично погашені.

Наприклад, для платників єдиного податку третьої групи декларація подається щоквартально, а в ній відображаються показники, які використовуються для визначення зобов’язань.

6. Податкова донарахувала суму

Окремий випадок — коли після перевірки або іншого контролюючого заходу податкова визначає додаткове грошове зобов’язання.

У такому разі підприємець може вважати, що сплатив усі суми за власними розрахунками, але в Електронному кабінеті з’явиться нове нарахування. Податковий кодекс передбачає сплату сум зобов’язань, донарахованих контролюючим органом, у встановлені строки.

7. До боргу додалася пеня

Якщо основний платіж був здійснений із порушенням строку або зобов’язання залишилося непогашеним, у розрахунках може з’явитися не лише сама сума податку, а й фінансові нарахування.

Тому ситуація "я сплатив податок" не завжди означає "мій особовий рахунок має нульовий залишок". Підприємцю варто дивитися весь стан розрахунків, а не тільки суму останньої квитанції.

8. Борг стосується іншого платежу

ФОП може перевірити один податок і бути впевненим, що все сплачено, але за іншим платежем залишатися недоїмка.

У ДПС наголошують, що в меню "Стан розрахунків з бюджетом" інформація відображається окремо за кожним податком, збором та іншим платежем. Тому перевіряти потрібно весь перелік зобов’язань, а не лише єдиний податок.

9. В Електронному кабінеті відображається помилка

Нарешті, проблема може бути не у ФОП, а в даних, які відображаються в системі. ДПС прямо називає серед можливих розбіжностей задвоєння оплати або нарахування, а також ситуації, коли замість переплати показується недоплата.

У такому випадку не варто повторно платити ту саму суму лише через негативний показник у кабінеті. Спочатку потрібно звірити дані та документи про оплату.

Як ФОП перевірити, чи справді є борг

У приватній частині Електронного кабінету потрібно відкрити меню "Стан розрахунків з бюджетом". Там відображається актуальна інформація про особові рахунки платника за окремими податками та платежами.

Якщо інформації недостатньо, ФОП може отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом та єдиним внеском. ДПС повідомляє, що такий запит можна подати онлайн через Електронний кабінет, а готовий документ отримати в електронній формі.

Це особливо корисно, якщо підприємець бачить борг, але має підтвердження оплати. Витяг дозволяє детальніше звірити нарахування та платежі за відповідний період.

Що робити, якщо ФОП знайшов помилку

Якщо в кабінеті відображається недоплата, хоча гроші були сплачені, варто спочатку перевірити платіжну інструкцію: суму, дату, бюджетний рахунок та інші реквізити.

Якщо проблема саме у помилковому або надмірному зарахуванні, платник може подати заяву на повернення чи перерахування коштів. ДПС зазначає, що таку заяву можна подати в електронній формі через приватну частину Електронного кабінету.

Якщо ж підприємець вважає, що дані в "Стані розрахунків з бюджетом" недостовірні, він може звернутися до органу ДПС за основним або неосновним місцем обліку. Серед підстав для звернення податкова називає задвоєння оплат чи нарахувань, а також невідповідність між переплатою та недоплатою.

За зверненнями громадян загальний строк розгляду становить до одного місяця, а ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, мають розглядатися невідкладно, але не пізніше 15 днів.

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