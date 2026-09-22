Укрпошта передает данные о наложенном платеже: что это означает для продавцов

Укрпошта. Фото: Новини.LIVE

Украинцев, продающих товары через почтовые сервисы, ждет новый уровень контроля за денежными операциями. С 1 августа Укрпошта указывает РНОКПП в бумажных квитанциях при наложенном платеже. Налоговый адвокат заявляет, что информация о таких платежах уже может попадать в налоговую.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 7eminar.

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Что изменилось в Укрпоште

С 1 августа 2026 года в бумажных квитанциях Укрпошты при получении отправлений с наложенным платежом указывается РНОКПП плательщика. Также в документах могут указываться другие персональные данные, в частности имя и номер банковской карты. Укрпошта объясняла, что эти изменения связаны с требованиями Национального банка к платежным документам.

То есть при оплате посылки с наложенным платежом операция теперь содержит больше информации о человеке, осуществляющем платеж.

Для покупателя это не означает появление нового налога. Если человек приобрел товар и заплатил за него, сам факт такой покупки не делает его налогоплательщиком.

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Передает ли Укрпошта информацию в налоговую

Именно этот вопрос стал причиной нового обсуждения.

Налоговый адвокат Богдан Янкив заявил, что с 1 августа Укрпошта начала передавать в налоговую службу данные о платежах за отправления, в частности об операциях с наложенным платежом. По его словам, почтовый оператор располагает информацией о налоговых номерах участников платежа, а налоговики могут анализировать такие операции.

В то же время это важно правильно трактовать: наличие информации о платеже не означает, что с каждого полученного наложенного платежа автоматически придется платить налог.

По словам адвоката, налоговая может обращать внимание прежде всего на характер и объемы операций. Он также отмечает, что уже видел обращения налоговиков относительно оборотов через NovaPay и ожидает аналогичных ситуаций в отношении Укрпошты. Это позиция эксперта, а не сообщение ГНС об автоматическом налогообложении всех наложенных платежей.

Кому из продавцов стоит быть более внимательными

Больше всего изменения могут заинтересовать людей, которые регулярно продают товары и получают за них деньги через наложенный платеж.

Например, если украинец время от времени продает свой старый телефон, одежду, мебель или бытовую технику, такая операция сама по себе не означает, что человек ведет бизнес.

Другое дело, когда продавец постоянно отправляет товары, получает наложенный платеж и фактически зарабатывает на перепродаже. В таком случае регулярные поступления могут привлечь больше внимания, ведь речь идет уже не о случайной продаже личной вещи, а о систематическом получении дохода.

Поэтому продавцам, которые регулярно пользуются наложенным платежом, стоит иметь документы или другие подтверждения, объясняющие происхождение средств и характер продаж.

Нужно ли платить налог с продажи подержанных вещей

Сама по себе продажа собственной подержанной вещи с наложенным платежом не означает автоматической уплаты налога.

Например, человек продал свой старый ноутбук за 10 000 грн и получил деньги наложенным платежом. Наличие этой операции в платежных данных не превращает его автоматически в предпринимателя.

В то же время систематическая продажа товаров с целью получения прибыли — это совсем другая ситуация. Здесь уже могут возникать вопросы относительно предпринимательской деятельности и декларирования доходов.

Что это означает для покупателя

Для человека, который просто покупает товар через Укрпошту, главное изменение заключается в способе оформления платежа.

При операции с наложенным платежом РНОКПП указывается в бумажной квитанции. Поэтому покупателю не стоит пугаться самого факта фиксации налогового номера — это не означает, что ему начислят налог за приобретенный товар.

Фактически налоговый вопрос возникает не из-за того, что человек потратил деньги на покупку, а из-за возможного дохода того, кто эти деньги получил.

Что делать продавцам

Если человек время от времени продает свои вещи, достаточно хранить информацию о таких продажах и понимать, что платеж оставляет цифровой след.

Если же продажи стали регулярными, стоит проверить, не носит ли такая деятельность признаков предпринимательской деятельности и какие налоговые обязательства могут возникнуть.

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