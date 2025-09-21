Укрпошта виплачує пенсії українцям — що буде з грошима, якщо їх вчасно не отримати

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Укрпошта щомісяця нараховує пенсіонерам грошові виплати. Виплатний період триває до 25 числа, однак деяких українців цікавить, що буде, якщо вчасно не отримати свої гроші через будь-які поважні або непередбачувані обставини.

Як довго пенсія зберігається на Укрпошті

Якщо клієнт не отримав пенсію/соціальну виплату до 25 числа — гроші нікуди не зникнуть, йдеться на сайті Укрпошти. Усю залишену на відділенні суму перерахують до органів Пенсійного фонду України (ПФУ) або на рахунки Управління праці та соціального захисту населення.

Наступного місяця, коли сформуються нові виплатні документи, у них врахують, що за минулий місяць людина не отримала свої кошти.

"Але, якщо за отриманням коштів не звертаються впродовж пів року, тоді ПФУ або Управління праці та соціального захисту населення призупиняють виплати", — зазначається на сайті поштового оператора.

Чи можна відновити виплату пенсій

Так, і алгоритм дій доволі простий та зрозумілий. Пенсіонеру для поновлення виплат достатньо звернутися до Пенсійного фонду або Управління праці та соціального захисту населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що до 31 грудня українці, які покидають тимчасово захоплені РФ території, ризикують втратити свої пенсійні нарахування. Щоб цього не сталося, вони мають пройти фізичну ідентифікацію та повідомити орган ПФУ, що не отримували російську пенсію.

Раніше ми розповідали, чи буде в Україні індексація пенсій у 2026 році. Востаннє виплати людям похилого віку перераховували у березні цього року. Дізнавайтесь також, які обмеження щодо пенсій можуть запровадити в країні.