Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Укрпошта и пенсии — как забрать, если вовремя не получил выплаты

Укрпошта и пенсии — как забрать, если вовремя не получил выплаты

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 11:00
Укрпошта выплачивает пенсии украинцам — что будет с деньгами, если их вовремя не получить
Отделение Укрпошти. Фото: УНИАН

Укрпошта ежемесячно начисляет пенсионерам денежные выплаты. Выплатный период длится до 25 числа, однако некоторых украинцев интересует, что будет, если вовремя не получить свои деньги из-за каких-либо уважительных или непредвиденных обстоятельств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее

Реклама
Читайте также:

Как долго пенсия хранится на Укрпоште

Если клиент не получил пенсию/социальную выплату до 25 числа — деньги никуда не исчезнут, говорится на сайте Укрпошти. Всю оставленную на отделении сумму перечислят в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или на счета Управления труда и социальной защиты населения.

В следующем месяце, когда сформируются новые выплатные документы, в них учтут, что за прошлый месяц пенсионер не получил свои средства.

"Но, если за получением средств не обращаются в течение полугода, тогда ПФУ или Управление труда и социальной защиты населения приостанавливают выплаты", — отмечается на сайте почтового оператора.

Можно ли возобновить выплату пенсий

Да, и алгоритм действий довольно простой и понятный. Пенсионеру для возобновления выплат достаточно обратиться в Пенсионный фонд или Управление труда и социальной защиты населения.

Что еще стоит знать

Напомним, что до 31 декабря украинцы, которые покидают временно захваченные РФ территории, рискуют потерять свои пенсионные начисления. Чтобы этого не произошло, они должны пройти физическую идентификацию и сообщить орган ПФУ, что не получали российскую пенсию.

Ранее мы рассказывали, будет ли в Украине индексация пенсий в 2026 году. В последний раз выплаты пожилым людям перечисляли в марте этого года. Узнавайте также, какие ограничения по пенсиям могут ввести в стране.

Укрпошта выплаты деньги Пенсионный Фонд пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации