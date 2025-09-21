Укрпошта выплачивает пенсии украинцам — что будет с деньгами, если их вовремя не получить

Отделение Укрпошти. Фото: УНИАН

Укрпошта ежемесячно начисляет пенсионерам денежные выплаты. Выплатный период длится до 25 числа, однако некоторых украинцев интересует, что будет, если вовремя не получить свои деньги из-за каких-либо уважительных или непредвиденных обстоятельств.

Как долго пенсия хранится на Укрпоште

Если клиент не получил пенсию/социальную выплату до 25 числа — деньги никуда не исчезнут, говорится на сайте Укрпошти. Всю оставленную на отделении сумму перечислят в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или на счета Управления труда и социальной защиты населения.

В следующем месяце, когда сформируются новые выплатные документы, в них учтут, что за прошлый месяц пенсионер не получил свои средства.

"Но, если за получением средств не обращаются в течение полугода, тогда ПФУ или Управление труда и социальной защиты населения приостанавливают выплаты", — отмечается на сайте почтового оператора.

Можно ли возобновить выплату пенсий

Да, и алгоритм действий довольно простой и понятный. Пенсионеру для возобновления выплат достаточно обратиться в Пенсионный фонд или Управление труда и социальной защиты населения.

Что еще стоит знать

Напомним, что до 31 декабря украинцы, которые покидают временно захваченные РФ территории, рискуют потерять свои пенсионные начисления. Чтобы этого не произошло, они должны пройти физическую идентификацию и сообщить орган ПФУ, что не получали российскую пенсию.

