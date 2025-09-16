Базова соцдопомога — чи призначають тим, хто не має права на пенсію за віком

Громадянин похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває реалізація експериментального проєкту з надання вразливим категоріям громадян базової соціальної допомоги. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що скористатися такою підтримкою вже зараз можуть також люди похилого віку, які не мають права на пенсію за віком, однак за певних умов.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

Базова соцдопомога для людей похилого віку

Як зазначили у Пенсійному фонді, громадянам, які набули право на пенсію за віком або досягли 60-річного віку, але не мають достатньої кількості страхового стажу, також передбачена базова соціальна допомога, однак у разі дотримання певних вимог.

За інформацією ПФУ, базовою соцдопомогою відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту, затвердженого урядовою постановою №371 від 25 березня 2025 року, можуть скористатися родини, які на дату звернення за виплатою отримують:

державну соцдопомогу для малозабезпечених сімей;

допомогу на дітей самотнім матерям;

допомогу на дітей, яких виховують у багатодітних родинах;

тимчасову держдопомогу для дітей, батьки яких не сплачують аліменти, не мають змоги утримувати дитину або невідома їхня адреса проживання.

Проте з 1 жовтня поточного року до проєкту матимуть право долучитися й інші громадяни, матеріальне та соціальне становище яких потребує держпідтримки.

З огляду на це, якщо людина похилого віку одночасно із соцпенсією отримує хоч один із зазначених вище видів державної соцдопомоги, то може також звернутися за базовою соцдопомогою вже зараз. У разі відсутності права на вищезазначені виплати громадяни зможуть звернутись за базовою соцдопомогою з 1 жовтня 2025 року.

"З 01 жовтня право на допомогу набувають громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, та люди з інвалідністю", — повідомляють у фонді.

Умови призначення та розмір базової соціальної допомоги

Як повідомляють у ПФУ, розмір базової соцдопомоги визначають як різницю між сукупним розміром базової величини (4,5 тис. грн) для кожного члена домогосподарства та середньомісячним сукупним доходом сім’ї:

100% — на першого члена родини (уповноважений представник);

70% — для решти члені сім’ї;

100% базової величини — на кожну дитину до 18 років та осіб з інвалідністю першої або другої групи.

З 1 жовтня для громадян, які не мають права на пенсію і отримують соцдопомогу, та людей з інвалідністю розмір базової соцдопомоги будуть розраховувати пропорційно страховому стажу:

до 10 років — 53% (2,38 тис. грн);

10-19 років — 62% (2,79 тис. грн);

20-29 років — 70% (3,15 тис. грн);

від 30 — 88% (3,96 тис. грн);

від базової величини (4,5 тис. грн)

