Право на пенсії — хто з українців зобов'язаний пройти фізичну ідентифікацію

Загроза втрати пенсії — що українцям треба зробити до 31 грудня
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому з громадян похилого віку в обов'язковому порядку необхідно пройти фізичну ідентифікацію для збереження права на виплати до кінця року. Також українцям уточнили, які дії для цього необхідно виконати.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з управлінь ПФУ.
Хто з пенсіонерів зобов'язаний пройти фізичну ідентифікацію
За інформацією Пенсійного фонду, громадяни похилого віку, які виїжджають з окупованих територій, мають підтвердити свою особу, щоб не втратити право на виплати.
"Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території, необхідно пройти фізичну ідентифікацію", — йдеться у повідомленні.
При цьому такі громадяни мають в обов'язковому порядку повідомити орган Пенсійного фонду про неотримання пенсій від Росії, згідно з вимогами постанови уряду № 299.
Постанова передбачає новий порядок виплати пенсій та страхових виплат для осіб:
- які проживають на окупованих територіях;
- які виїхали з окупованих територій;
- які перебувають за кордоном після виїзду з окупації.
Головною умовою продовження нарахування виплат є щорічне проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня.
Як українцям пройти фізичну ідентифікацію
Громадяни можуть пройти фізичну ідентифікацію у зручний спосіб — через відеоконференцію.
Подати відповідну заявку можна через портал електронних послуг ПФУ.
Також громадяни можуть зателефонувати до Контакт-центру за наступними номерами:
- 0800 503 753;
- (044) 281-08-70;
- (044) 281-08-71.
Після цього ПФУ визначить дату та час проведення відеоконференції, громадянам необхідно буде підключитися у вибраному застосунку (Google Meet, Skype, Zoom, Viber тощо).
Після здійснення перевірки пенсіонер отримає результат у свій кабінет на порталі ПФУ або на email.
