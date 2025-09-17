Відео
Загроза втрати пенсії — що українцям треба зробити до 31 грудня

Загроза втрати пенсії — що українцям треба зробити до 31 грудня

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:10
Право на пенсії — хто з українців зобов'язаний пройти фізичну ідентифікацію
Громадянка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому з громадян похилого віку в обов'язковому порядку необхідно пройти фізичну ідентифікацію для збереження права на виплати до кінця року. Також українцям уточнили, які дії для цього необхідно виконати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з управлінь ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Хто з пенсіонерів зобов'язаний пройти фізичну ідентифікацію

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни похилого віку, які виїжджають з окупованих територій, мають підтвердити свою особу, щоб не втратити право на виплати.

"Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території, необхідно пройти фізичну ідентифікацію", — йдеться у повідомленні.

При цьому такі громадяни мають в обов'язковому порядку повідомити орган Пенсійного фонду про неотримання пенсій від Росії, згідно з вимогами постанови уряду № 299.

Постанова передбачає новий порядок виплати пенсій та страхових виплат для осіб:

  • які проживають на окупованих територіях;
  • які виїхали з окупованих територій;
  • які перебувають за кордоном після виїзду з окупації.

Головною умовою продовження нарахування виплат є щорічне проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня.

Як українцям пройти фізичну ідентифікацію

Громадяни можуть пройти фізичну ідентифікацію у зручний спосіб — через відеоконференцію.

Подати відповідну заявку можна через портал електронних послуг ПФУ.  

Також громадяни можуть зателефонувати до Контакт-центру за наступними номерами:

  • 0800 503 753;
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

Після цього ПФУ визначить дату та час проведення відеоконференції, громадянам необхідно буде підключитися у вибраному застосунку (Google Meet, Skype, Zoom, Viber тощо).

Після здійснення перевірки пенсіонер отримає результат у свій кабінет на порталі ПФУ або на email.
 
Раніше ми писали про плани влади провести індексацію пенсій у 2026 році. Згідно з даними, у проєкті Держбюджету закладено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд грн.

Також ми розповідали, що буде з виплатами з інвалідності у жовтні 2025 року. Відомо, чи зміниться розмір грошових виплат в Україні для таких громадян

