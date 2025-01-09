Укрпошта працюватиме з Temu — чому це добре для українців

Дівчина на відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН

Поштовий оператор "Укрпошта" почав співпрацювати з відомим китайським маркетплейсом Temu. Тепер українці, які купуватимуть товари на цій платформі, отримуватимуть свої замовлення швидше.

Про це написав у своєму Telegram-каналі генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Як зауважив Смілянський, клієнти "Укрпошти", які замовлятимуть товари на маркетплейсі, зможуть:

отримувати свої посилки за 1-2 дні після того, як вони перетнуть український кордон;

слідкувати за відправленням у новому мобільному додатку.

При цьому гендиректор "Укрпошти" зауважив, що це лише початок більш масштабної співпраці, яка суттєво змінить логістичну сферу України.

Він пояснив, що під час першого етапу співпраці між "Укрпоштою" та Temu відбувся пілотний проєкт, в рамках якого було доставлено понад 1,5 мільйона посилок з Китаю. Як зазначає Смілянський, навіть у пікові періоди понад 80% відправлень вдавалося доставити за три дні чи менше.

"Позитивні результати пілотного проєкту стали підставою для укладення стратегічної угоди між компаніями. Хай там що, але ми точно покращуємо умови для наших клієнтів та українських споживачів", – йдеться у дописі Смілянського.

Він також додав, що "Укрпошта" планує прискорити процес опрацювання міжнародних посилок завдяки новому автоматизованому центру, який запрацює у I кварталі цього року.

Як змінилася робота "Укрпошти" з 1 січня

Оператор відмовився від вагових тарифів, тож з 2025 року вартість доставки визначається за об′ємом посилки. З′явиться 8 категорій об’ємів, тому клієнти не будуть переплачувати за невеликі посилки.

Але базовий тариф не зазнає змін, а загальна вартість послуг залишиться найнижчою на ринку.

Раніше стало відомо, що "Укрпошта" запустила новий сервіс доставки паспортів за кордон. Замовити цю послугу можна за фіксованою ціною.

Також нагадаємо, що українці можуть поповнювати картки monobank у відділеннях "Укрпошти" без комісії. Це дозволить мешканцям невеликих населених пунктів, де немає терміналів, користуватися послугами monobank.