Укрпочта будет работать с Temu — почему это хорошо для украинцев

Девушка на отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

Почтовый оператор "Укрпочта" начал сотрудничать с известным китайским маркетплейсом Temu. Теперь украинцы, которые будут покупать товары на этой платформе, будут получать свои заказы быстрее.

Об этом написал в своем Telegram-канале генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Читайте также:

Что изменится доя клиентов "Укрпочты" и Temu

Как отметил Смелянский, клиенты "Укрпочты", которые будут заказывать товары на маркетплейсе, смогут:

получать свои посылки через 1-2 дня после того, как они пересекут украинскую границу;

отслеживать отправление в новом мобильном приложении.

При этом гендиректор "Укрпочты" отметил, что это лишь начало более масштабного сотрудничества, которое существенно изменит логистическую сферу Украины.

Он пояснил, что во время первого этапа сотрудничества между "Укрпочтой" и Temu состоялся пилотный проект, во время которого было доставлено более 1,5 миллиона посылок из Китая. Как отмечает Смелянский, даже в пиковые периоды более 80% отправлений удавалось доставить за три дня или меньше.

"Положительные результаты пилотного проекта стали основанием для заключения стратегического соглашения между компаниями. Как бы там ни было, но мы точно улучшаем условия для наших клиентов и украинских потребителей", – говорится в сообщении Смелянского.

Он также добавил, что "Укрпочта" планирует ускорить процесс обработки международных посылок благодаря новому автоматизированному центру, который заработает в I квартале этого года.

Как изменилась работа "Укрпочты" с 1 января

Оператор отказался от весовых тарифов, поэтому с 2025 года стоимость доставки определяется по объему посылки. Появится 8 категорий объемов, поэтому клиенты не будут переплачивать за небольшие посылки.

Но базовый тариф не претерпит изменений, а общая стоимость услуг останется самой низкой на рынке.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" запустила новый сервис доставки паспортов за границу. Заказать эту услугу можно по фиксированной цене.

Также напомним, что украинцы могут пополнять карты monobank в отделениях "Укрпочты" без комиссии. Это позволит жителям небольших населенных пунктов, где нет терминалов, пользоваться услугами monobank.