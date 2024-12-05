Нова пошта та Укрпошта — скільки коштує та як довго триває доставка з України за кордон

Чоловік з посилкою. Фото: УНІАН

Українські поштові оператори, такі як "Укрпошта" та "Нова пошта", пропонують доставку посилок у більшість країн світу. У сусідні держави відправлення зазвичай досягають адресатів протягом трьох робочих днів, а до країн Західної Європи — до десяти днів. Вартість доставки залежить від ваги посилки та країни призначення.

Про те, скільки коштують міжнародні відправлення, розповіли в РБК-Україна.

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Які тарифи на Укрпошті

"Укрпошта" співпрацює з національними поштовими службами 201 країни, забезпечуючи можливість двостороннього обміну міжнародними відправленнями. До цих країн можна надіслати листи, бандеролі та посилки. Проте для окремих напрямків послуга відправлення з оголошеною вартістю недоступна.

Вартість відправлень вагою 1 кг у країни Європи:

Польща: від 649 грн.

від 649 грн. Німеччина: від 413 грн.

від 413 грн. Чехія: від 646 грн.

від 646 грн. Велика Британія: від 985 грн.

від 985 грн. Франція: від 867 грн.

від 867 грн. Швейцарія: від 800 грн.

Зверніть увагу, що до базової вартості можуть додаватися доплати залежно від ваги посилки, її пріоритетності та інших додаткових послуг. Якщо посилка має значні габарити, до тарифу за її вагу додається надбавка у розмірі 50%. У разі відправлення з оголошеною вартістю ціна доставки зростає в 2,5 раза.

Як відправити посилку за кордон через "Укрпошту":

Перевірте можливість доставки на сайті "Укрпошти" для обраної країни.

Оберіть відділення для відправлення та ознайомтесь із митними правилами.

Оформіть відправлення через мобільний застосунок або особистий кабінет (знижка 3%) та роздрукуйте документи. Якщо в відділенні, підготуйте дані відправника і отримувача.

Оплатіть послугу та отримайте квитанцію з трек-номером для відстеження.

Перевірте заборонені предмети, щоб уникнути проблем із митницею.

Ціни на міжнародні відправлення на Новій пошті

"Нова пошта" доставляє посилки в більше ніж 200 країн світу та має власні відділення в 11 з них. Для міжнародних відправлень компанія застосовує іншу систему тарифікації, в якій враховується не лише вага, а й розмір посилки. Кожен клієнт може розрахувати вартість доставки самостійно, використовуючи калькулятор на офіційному сайті за посиланням.

Вартість відправлення 1-кілограмової посилки (розміром 15*20*30 см) у країни Європи через "Нова пошта"

Польща: 600 грн, доставка за 3 робочі дні.

600 грн, доставка за 3 робочі дні. Чехія: 850 грн, доставка за 5 робочих днів.

850 грн, доставка за 5 робочих днів. Німеччина: 850 грн, доставка за 5 робочих днів.

850 грн, доставка за 5 робочих днів. Велика Британія: 1500 грн, доставка за 4 робочі дні.

1500 грн, доставка за 4 робочі дні. Франція: 1600 грн (доставка за адресою) або 1500 грн (доставка до відділення), доставка за 10 робочих днів.

1600 грн (доставка за адресою) або 1500 грн (доставка до відділення), доставка за 10 робочих днів. Швейцарія: 2500 грн, доставка за 7 робочих днів.

Зазначено, що остаточна вартість відправлення може відрізнятися від попередньо розрахованої, а терміни доставки можуть збільшуватися під час свят.

Щоб відправити посилку за кордон через "Нову пошту", потрібно:

Укласти договір у поштовому відділенні.

Підготувати супровідні документи для відправлення.

Оформити заявку на відправлення та експорт.

Підготувати посилку відповідно до вимог.

Оплатити доставку.

Передати посилку "Новій пошті" для відправлення.

Згідно з розрахунками, "Укрпошта" пропонує переважно нижчі тарифи на міжнародні відправлення до зазначених країн Європи, порівняно з "Новою поштою".

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова Пошта" пропонує клієнтам можливість самостійно відправляти посилки через мобільний додаток. Ця послуга дозволяє зекономити час, уникнувши черг у відділеннях, і зручно організувати процес відправлення.

Ми також писали, що "Укрпошта" ввела нову послугу з доставки паспортів за кордон, спрямовану на спрощення процесу отримання документів для українців, які перебувають за межами України. Цей сервіс робить отримання важливих документів швидшим та зручнішим для громадян за кордоном.