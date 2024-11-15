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Картки Монобанку можна поповнити у відділеннях Укрпошти

15 листопада 2024 16:06
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Поповнення карток Монобанку без комісії — де та на яку суму
Відділення "Укрпошти". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Український віртуальний Монобанк уклав партнерство з національним оператором поштового зв'язку "Укрпошта". Завдяки цьому клієнти банку зможуть поповнювати свої картки без комісії.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Як зазначив Гороховський, тепер клієнти Monobank можуть поповнювати свої картки без комісії в будь-якому з 4 500 відділень "Укрпошти".

"Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, але цей проект повністю заслуга CEO "Укрпошти" Ігоря Смілянського", — повідомив він.

Співзасновник банку сказав, що переговори між командами розпочалися пів року тому.

"Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови ощадкаси 1995 року випуску", — додав він.

За словами Гороховського, гендиректор "Укрпошти" Смілянський втрутився в процес і змінив умови, підходи та структуру партнерства.

"І ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях "Укрпошти" (сподіваюся їх там не скривдять). Дякую, Ігорю! Дякуємо "Укрпошті" за партнерство", — додав співзасновник monobank.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно Monobank запровадив нову функцію для контролю витрат. Це буде особливо корисним для тих, хто спільно використовує картку.

Також ми писали, що в Монобанку з'явилася нова функція "Групові витрати", яка спрощує процес розподілу спільних витрат між друзями чи колегами. Також клієнти віртуального банку мають можливість перейти на картки Visa та отримати кешбек за це.

Укрпошта гроші monobank Олег Гороховський банківські карти Монобанк

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