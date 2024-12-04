Укрпошта запустила новий сервіс, що охопить 134 країни світу

Відділення пошти. Фото: АТ "Укрпошта"

Поштовий оператор "Укрпошта" запустив новий зручний сервіс доставки паспортів за кордон. Відповідна послуга покликана полегшити отримання документів українцями, які виїхали за межі країни.

Про це розповів гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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Детальніше про нову послугу Укрпошти

Як зазначається, кожен українець, який чекає на виготовлення закордонного паспорта, зможе скористатися оперативним замовленням доставки документа за фіксовану ціну.

Для сервісу з доставки паспортів за кордон створили спеціальну платформу. Там можна оформити послугу та здійснити оплату доставки за допомогою електронної марки з QR-кодом.

Клієнтам запропонують такий алгоритм дій:

спочатку треба замовити виготовлення закордонного паспорта у консульстві;

отримати спеціальний номер замовлення;

обрати спосіб доставки через "Укрпошту";

заповнити заявку на порталі "Укрпошти";

надіслати разом із чеком до закордонної установи;

чекати на доставку з можливістю відстеження за наданим трек-номером.

Скільки коштуватиме доставка паспорта

Очікується, що "Укрпошта" зможе доставляти паспорти у 134 країни світу за однаковою вартістю. Ціна відправлення становитиме 6 доларів та додатково 10 гривень ПДВ. Це істотно дешевше проти попередньої вартості, яка могла сягати 100 доларів.

Відповідна ініціатива стала реальністю завдяки співпраці "Укрпошти" та Міністерства закордонних справ. Раніше зазначалося, що вони завершили перший етап співпраці, покликаної покращити консульські послуги для українських громадян у різних куточках світу.

Нагадаємо, з 4 грудня у відділеннях Укрпошти українці можуть оформити виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Кошти доступні для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Також ми порівняли доступність послуг Укрпошти та Нової пошти, які конкурують на ринку логістичних перевезень. Зокрема, стало відомо, де більш вигідно відправляти вантажі за тривалістю доставки.