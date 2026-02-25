Укрпошта програла суд військовому — за що і скільки заплатить компанія

Лікарі, гроші та відділення Укрпошти. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти часто скаржаться, що Укрпошта не надсилає посилки вчасно. А нещодавно Холодногірський районний суд Харкова зобов'язав компанію заплатити одному з клієнтів-військових 30 000 гривень компенсаці за недоставлений лист про повторне проходження медкомісії.

Про це йдеться в матеріалах справи №639/5289/25, повідомив у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін, передає Новини.LIVE.

Що відомо

У своєму дописі Роман Сімутін розповів, що позивачем у цій справі був український військовий, який мав потрапити на засідання військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак Укрпошта не вручила чоловікові лист-направлення на ВЛК, притому що його родина неодноразово зверталася до відділення пошти, щоб отримати повідомлення.

Відтак члени комісії вирішили, що не переглядатимуть попередній висновок ВЛК через відсутність самого військовослужбовця. Тому його право на повторний медичний огляд фактично не було реалізоване, тож захисник просив стягнути з Укрпошти 40 000 гривень моральної шкоди та 10 000 гривень витрат на правничу допомогу.

Що вирішив суд

Укрпошті не вдалося довести, що працівники належно проінформували клієнта про те, що йому надійшов рекомендований лист. Ба більше — свідки та працівники відділення підтвердили, що листоноша в період надходження відправлення була у відпустці. Письмове повідомлення не виписувалося і не вручалося.

Зважаючи на це, Холодногірський районний суд Харкова постановив, що АТ "Укрпошта" має виплатити військовослужбовцю:

20 000 гривень моральної шкоди;

10 000 гривень витрат на адвоката.

Зауважимо, що на сайті Судова влада України є відомості про те, що ця справа наразі направлена на розгляд в апеляційний суд.

Стан розгляду справи, за якою Укрпошта має сплатити 30 000 грн військовослужбовцю. Скриншот: Судова влада України

Раніше ми розповідали, як держбюджет може щороку поповнюватися 2 мільярдами гривень завдяки Укрпошті. Це станеться, якщо поштовий оператор перетвориться на повноцінну банківську установу. Ще писали, що на початку лютого 2026 року Укрпошта представила масштабний ребрендинг. Компанія оновила свій логотип та фірмовий шрифт.