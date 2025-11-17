Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна

Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 23:30
Оновлено: 23:30
Укрпошта створила марку до Дня Гідності та Свободи — якою вона буде
Чоловік клеїть марку на конверт. Фото: Новини.LIVE

З нагоди Дня Гідності та Свободи, який українці відзначають щороку 21 листопада, згадуючи початок Помаранчевої революції та Революції Гідності, компанія Укрпошта випустить нову серію марок. Її присвятять символам української стійкості.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує марка і де купити

Як зазначається, випуск складатиметься з робіт, які належать художнику Дмитру Кришовському.

  • Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна - фото 1
    Поштовий набір до Дня Гідності та свободи від Укрпошти. Фото: Укрпошта
  • Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна - фото 2
    Марка з зображенням тризуба. Фото: Укрпошта
1 / 2
  • Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна - фото 1
  • Укрпошта анонсувала нову марку — коли з'явиться і яка ціна - фото 2

"Тризуб" — наш тисячолітній знак боротьби, та легендарний вислів "руській воєнний корабль, іді на **й", що давно вийшов за межі фрази й став частиною національної пам’яті", — вказується у повідомленні.

Українці вже можуть робити передзамовлення на сайті Укрпошти. З 21 листопада марка з'явиться для продажу у відділеннях та філателістичних крамницях.

Вартість одного поштового набору складає 215 гривень. Тираж — 2 мільйони примірників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року Укрпошта анонсувала випуск марки "Мова".

"В основі ескізів, створених художником Миколаєм Кочубеєм, — символи, що поєднують минуле і сьогодення. Вони уособлюють роль української мови як джерела духовного життя народу, мови, що формує націю та утверджує державу", — розповіли в компанії.

Поштовий набір складається з аркуша "Мова", конверту "Перший день" та картки, коштуватиме 190 гривень. Тираж марки — 180 тисяч екземплярів.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта виплачуватиме населенню "Зимову підтримку". Відомо, хто зможе отримати 1 тисячу гривень у відділеннях. Також ми писали про те, як змінилися ціни на доставку товарів за кордон через Укрпошту. 

Укрпошта Революція Гідності поштова марка Тризуб символи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації