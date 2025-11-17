Укрпошта створила марку до Дня Гідності та Свободи — якою вона буде

Чоловік клеїть марку на конверт. Фото: Новини.LIVE

З нагоди Дня Гідності та Свободи, який українці відзначають щороку 21 листопада, згадуючи початок Помаранчевої революції та Революції Гідності, компанія Укрпошта випустить нову серію марок. Її присвятять символам української стійкості.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Скільки коштує марка і де купити

Як зазначається, випуск складатиметься з робіт, які належать художнику Дмитру Кришовському.

Поштовий набір до Дня Гідності та свободи від Укрпошти. Фото: Укрпошта

Марка з зображенням тризуба. Фото: Укрпошта 1 / 2



"Тризуб" — наш тисячолітній знак боротьби, та легендарний вислів "руській воєнний корабль, іді на **й", що давно вийшов за межі фрази й став частиною національної пам’яті", — вказується у повідомленні.

Українці вже можуть робити передзамовлення на сайті Укрпошти. З 21 листопада марка з'явиться для продажу у відділеннях та філателістичних крамницях.

Вартість одного поштового набору складає 215 гривень. Тираж — 2 мільйони примірників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року Укрпошта анонсувала випуск марки "Мова".

"В основі ескізів, створених художником Миколаєм Кочубеєм, — символи, що поєднують минуле і сьогодення. Вони уособлюють роль української мови як джерела духовного життя народу, мови, що формує націю та утверджує державу", — розповіли в компанії.

Поштовий набір складається з аркуша "Мова", конверту "Перший день" та картки, коштуватиме 190 гривень. Тираж марки — 180 тисяч екземплярів.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта виплачуватиме населенню "Зимову підтримку". Відомо, хто зможе отримати 1 тисячу гривень у відділеннях.