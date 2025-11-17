Видео
Укрпошта анонсировала новую марку — когда появится и какая цена

Укрпошта анонсировала новую марку — когда появится и какая цена

Дата публикации 17 ноября 2025 23:30
обновлено: 23:30
Укрпошта создала марку ко Дню Достоинства и Свободы — какой она будет
Мужчина клеит марку на конверт. Фото: Новини.LIVE

По случаю Дня Достоинства и Свободы, который украинцы отмечают ежегодно 21 ноября, вспоминая начало Оранжевой революции и Революции Достоинства, компания Укрпошта выпустит новую серию марок. Ее посвятят символам украинской стойкости.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Сколько стоит марка и где купить

Как отмечается, выпуск будет состоять из работ, принадлежащих художнику Дмитрию Кришовскому.

    Почтовый набор ко Дню Достоинства и свободы от Укрпочты. Фото: Укрпочта
    Марка с изображением трезубца. Фото: Укрпочта
"Тризуб" — наш тысячелетний знак борьбы, и легендарное выражение "русский военный корабль, иди на **й", что давно вышел за пределы фразы и стал частью национальной памяти", — указывается в сообщении.

Украинцы уже могут делать предзаказ на сайте Укрпошты. С 21 ноября марка появится для продажи в отделениях и филателистических магазинах.

Стоимость одного почтового набора составляет 215 гривен. Тираж — 2 миллиона экземпляров.

Что еще стоит знать

Напомним, 27 октября 2025 года Укрпошта анонсировала выпуск марки "Мова".

"В основе эскизов, созданных художником Николаем Кочубеем, — символы, объединяющие прошлое и настоящее. Они олицетворяют роль украинского языка как источника духовной жизни народа, языка, который формирует нацию и утверждает государство", — рассказали в компании.

Почтовый набор состоит из листа "Мова", конверта "Первый день" и карточки, стоит 190 гривен. Тираж марки — 180 тысяч экземпляров.

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта будет выплачивать населению "Зимнюю поддержку". Известно, кто сможет получить 1 тысячу гривен в отделениях. Также мы писали о том, как изменились цены на доставку товаров за границу через Укрпошту.

Автор:
Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
