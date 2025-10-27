Відео
Україна
Нова марка "Мова" від Укрпошти — за скільки можна буде купити

Нова марка “Мова” від Укрпошти — за скільки можна буде купити

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 16:26
Оновлено: 17:10
Марка Мова від Укрпошти — коли вона з’явиться для продажу
Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

До Дня української писемності та мови Укрпошта випустить нову поштову марку "Мова". Усі зображення на ній символізуватимуть різнобарв’я та ідентичність української культури

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Якою буде нова марка та скільки коштуватиме

Відомо, що на марці зобразять силует жінки з вінком, білого птаха й півня, калину, соняшники й легендарного козака Мамая у човні. 

"В основі ескізів, створених художником Миколаєм Кочубеєм, — символи, що поєднують минуле і сьогодення. Вони уособлюють роль української мови як джерела духовного життя народу, мови, що формує націю та утверджує державу", — йдеться у повідомленні. 

Передзамовити марку можна на сайті Укрпошти, а з 30 жовтня вона з’явиться у продажі:

  • онлайн;
  • у відділеннях та філателістичних крамницях.

Поштовий набір, який складатиметься з аркуша "Мова", конверту "Перший день" та картки, коштуватиме 190 гривень. Тираж марки — 180 тисяч екземплярів. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, на початку 2025 року з’явилася поштова марка від Укрпошти, яка отримала шалену популярність серед українців. Йдеться про філателістичний об'єкт "Будапештський меморандум — це х...я" — лише за добу люди купили цих марок на 2 млн гривень. 

Марку вирішили випустити після інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідману, у якому він сказав фразу, яка швидко поширилася в мережі. Зауважимо, що один поштовий лист з 9 марками коштував 600 гривень. 

Раніше ми розповідали, що Укрпошта змінила ціни на доставку до 12 країн світу. Економити до 30% зможуть підприємці, які часто надсилають свою продукцію за кордон. Також ми писали, що Укрпошта встановить власні поштомати в містах країни. Перші з’являються у Києві та Одесі до кінця 2025 року. 

Укрпошта пошта поштова марка випуск ціна
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
