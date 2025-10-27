Марка Мова від Укрпошти — коли вона з’явиться для продажу

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

До Дня української писемності та мови Укрпошта випустить нову поштову марку "Мова". Усі зображення на ній символізуватимуть різнобарв’я та ідентичність української культури

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Якою буде нова марка та скільки коштуватиме

Відомо, що на марці зобразять силует жінки з вінком, білого птаха й півня, калину, соняшники й легендарного козака Мамая у човні.

На новій марці від Укрпошти зобразять багатство та ідентичність української культури

Ескіз марки створив український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка 1 / 2



"В основі ескізів, створених художником Миколаєм Кочубеєм, — символи, що поєднують минуле і сьогодення. Вони уособлюють роль української мови як джерела духовного життя народу, мови, що формує націю та утверджує державу", — йдеться у повідомленні.

Передзамовити марку можна на сайті Укрпошти, а з 30 жовтня вона з’явиться у продажі:

онлайн;

у відділеннях та філателістичних крамницях.

Поштовий набір, який складатиметься з аркуша "Мова", конверту "Перший день" та картки, коштуватиме 190 гривень. Тираж марки — 180 тисяч екземплярів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2025 року з’явилася поштова марка від Укрпошти, яка отримала шалену популярність серед українців. Йдеться про філателістичний об'єкт "Будапештський меморандум — це х...я" — лише за добу люди купили цих марок на 2 млн гривень.

Марку вирішили випустити після інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідману, у якому він сказав фразу, яка швидко поширилася в мережі. Зауважимо, що один поштовий лист з 9 марками коштував 600 гривень.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта змінила ціни на доставку до 12 країн світу. Економити до 30% зможуть підприємці, які часто надсилають свою продукцію за кордон. Також ми писали, що Укрпошта встановить власні поштомати в містах країни. Перші з’являються у Києві та Одесі до кінця 2025 року.