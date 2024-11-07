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Українців змусять купувати цінні папери — пояснення Гетманцева

7 листопада 2024 11:51
Ксенія Симонова - Редактор
Гетманцев пропонує встановити нову вимогу щодо купівлі ОВДП
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: kyivvlada
Ксенія Симонова - Редактор

Українців можуть змусити в обов'язковому порядку купувати державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку  (облігації внутрішніх державних позик) для підтримки армії. Планують перейняти досвід Ізраїлю.

Про це йдеться у публікації голови Податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

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Під час воєнного стану активізація розміщення облігацій внутрішніх державних позик є одним із небагатьох швидких і доступних джерел фінансування сфери безпеки та оборони.

Як розповів Гетманцев, є потенціал для нарощування обсягів розміщень як серед банків, так і юридичних та фізосіб. Частково стимулювання попиту на цінні папери лежить у площині збереження вигідних ставок за відповідними інструментами. Зокрема, у жовтні середньозважена дохідність гривневих ОВДП, становила 15,6%, що випереджає прогнозовану девальвацію та інфляцію. При цьому для населення інвестпривабливість ще більша через відсутність, на відміну від депозитів, оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором.

Голова профільного комітету вважає, що Україні слід перейняти досвід деяких країн, які пройшли через великі війни. Зокрема, в Ізраїлі, який часто розглядають як взірець, адже понад 70 років успішно стримує оборону від сил країн-супротивників, десятки років тому запровадили низку обов’язкових накопичувальних схем, зокрема з метою фінансування безпекових витрат. Серед таких інструментів — довгострокова обов’язкова військова позика (defense loan), яка проіснувала понад п'ять років.

Саме обов’язкова військова позика стала вагомим джерелом наповнення бюджету і підтримки військових сил Ізраїлю у період до війни "Судного дня" (1973 р.) та кілька років після.

Гетманцев вважає, що аналогічна обов’язкова накопичувальна схема можлива в Україні (на період військового стану), але вимагає глибокої дискусії на різних рівнях.

"Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім звісно — це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких — це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій. Так само, вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ", — повідомив керівник Фінансового комітету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше клієнт державного банку розповів про повне блокування рахунків після отримання коштів від цінних паперів. Він звернувся до фінустанови за поясненням.

Також ми писали, що ПриватБанк зробив більш доступними послуги інвестування коштів у цінні папери. Тепер є можливість купувати online ОВДП у вебверсії "Приват24" від 1 тис. грн.

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