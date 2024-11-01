ПриватБанк оновив правила купівлі цінних паперів — що змінилось

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" оновила правила інвестування. Тепер придбати цінні папери через "Приват24" можна від 1 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба банку.

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Більш доступні цінні папери у ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк зробив більш доступними для клієнтів послуги інвестування грошей у цінні папери.

Тепер є можливість купувати online облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у вебверсії "Приват24" від 1 тис. гривень, а також продавати цінні папери в режимі online.

У пресслужбі зазначають, що у "Приват24":

доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро;

можна бачити залишки куплених цінних паперів;

переглядати операції з ОВДП;

контролювати свій портфель в цінних паперах, зокрема надходження купонних платежів та грошових коштів за їх погашення.

Як почати інвестування

У банку розповіли, як почати інвестування коштів у цінні папери. Для купівлі державних облігацій необхідно зробити кілька простих кроків. А саме:

у розділі "Послуги" меню "Цінні папери"обрати ОВДП;

здійснити заповнення необхідних параметрів;

підписати за допомогою SmartID сформовані документи з відкриття рахунку та придбання ОВДП.

При цьому у такому сервісі банку немає податкових зборів та додаткових витрат на придбання.

Джерело: Приватбанк

Примітно те, що клієнти ПриватБанку є активними інвесторами у цінні папери. Так, з початку 2024 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд гривень. Найчастіше купують піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах. Левова частка клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує гроші у цінні папери Міністерства фінансів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк попередив, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за користування терміналом. Чоловік часто використовував такий спосіб розрахунку, коли оплачував комунальні послуги та штрафи.