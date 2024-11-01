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Цінні папери від 1 тис. грн — ПриватБанк оновив правила

1 листопада 2024 10:18
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк оновив правила купівлі цінних паперів — що змінилось
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" оновила правила інвестування. Тепер придбати цінні папери через "Приват24" можна від 1 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба банку.

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Більш доступні цінні папери у ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк зробив більш доступними для клієнтів послуги інвестування грошей у цінні папери.

Тепер є можливість купувати online облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у вебверсії "Приват24" від 1 тис. гривень, а також продавати цінні папери в режимі online.

У пресслужбі зазначають, що у "Приват24":

  • доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро;
  • можна бачити залишки куплених цінних паперів;
  • переглядати операції з ОВДП;
  • контролювати свій портфель в цінних паперах, зокрема надходження купонних платежів та грошових коштів за їх погашення.

Як почати інвестування

У банку розповіли, як почати інвестування коштів у цінні папери. Для купівлі державних облігацій необхідно зробити кілька простих кроків. А саме:

  • у розділі "Послуги" меню "Цінні папери"обрати ОВДП;
  • здійснити заповнення необхідних параметрів;
  • підписати за допомогою SmartID сформовані документи з відкриття рахунку та придбання ОВДП.

При цьому у такому сервісі банку немає податкових зборів та додаткових витрат на придбання.

 

Приватбанк
Джерело: Приватбанк

Примітно те, що клієнти ПриватБанку є активними інвесторами у цінні папери. Так, з початку 2024 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд гривень. Найчастіше купують піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах. Левова частка клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує гроші у цінні папери Міністерства фінансів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк попередив, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за користування терміналом. Чоловік часто використовував такий спосіб розрахунку, коли оплачував комунальні послуги та штрафи.

цінні папери ОВДП інвестиції ПриватБанк Приват24 фінанси

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